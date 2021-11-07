الحرف الأول من اسمك يكشف ما ستصبحين عليه مستقبلا.. إليكِ التفاصيل

ما اسمك؟ أياً يكن اسمك، أنظري إلى الحرف الأول منه.فهو قد يدلّ على بعض صفات شخصيتك وطباعك وجوانب حياتك.

إسمك يبدأ بالحرف أ

تتمتعين بالطموح والحيوية والاندفاع. كما أنّك تتوقين إلى الاستقلالية بشكل ظاهر. تحبين أن يترك حضورك أثراً في نفوس الأشخاص المحيطين بك، من خلال ذهنك المنفتح. لكن، عليك أن تتدرّبي على الاستماع إلى ما يقوله الآخرون وإن كنت تمتلكين صفات القيادة والمبادرة والقدرة على التحكّم بالمواقف.

إسمك يبدأ بالحرف ب

أنت مبدعة في بعض المجالات، إلا أنّك لا تبذلين الكثير من الجهود من أجل إظهار ذلك، بل تميلين أكثر إلى الخلود إلى الاسترخاء. كما أنّك تفضلين أن تعيشي حياة رغيدة وحافلة بأسباب الراحة، ولا سيما على المستوى المادي. كذلك تحتاجين دائماً إلى أن تكوني محط إطراء الآخرين، لا سيّما أنّك تتسمين بالحساسية والمشاعر المرهفة.

إسمك يبدأ بالحرف ت

تتمتعين بسرعة بديهة تحظى بإعجاب جميع الأشخاص المحيطين بك. كما أنّك تحبين التعبير عن كل ما يجول في خاطرك على مسمع من هؤلاء والاستماع بدورك إليهم. لكنّك قد تنحين نحو المبالغة في ما يتعلق ببعض المواقف، فتظهرين انفعالك العاطفي مثلاً في مواجهة ظروف لا تتطلب ذلك. فانتبهي، قد يدفعك هذا إلى أخذ قرارات غير صائبة.

إسمك يبدأ بالحرف ث

تنتمين إلى فئة الأشخاص الذين يحبون القيام بأعمالهم على أكمل وجه ولا سيّما تلك التي تحتاج إلى استخدام القدرات الفكرية والإبداعية واليدوية. كما أنّك تتحلين بالمنطق الذي يساعدك على أن تتدخلي، كوسيط، لحلّ الكثير من المشكلات. وبالرغم من هذا، لا تميلين كثيراً إلى تغيير ظروف حياتك. فأنت محافظة ونادراً ما تعترفين بما يخرج عن دائرة قناعاتك الخاصة.

إسمك يبدأ بالحرف ج

يلفت ذكاؤك انتباه الكثيرين، إلا أنّك لا تلجئين إليه في بعض المواقف، إذ يغلب عليك التوتر والاندفاع العاطفي. وبالرغم من ذلك، لا يسعك أن تعقدي الصداقات إلا مع أهل الفكر والأدب، علماً أنك تحتاجين بشكل دائم إلى التواصل مع الآخرين لأنّك ترغبين دائماً في أن يستمع إليك أحد ما.

إسمك يبدأ بالحرف ح

تحبين أن تتمتعي بالفرادة وتقومين بكل ما من شأنه أن يقودك إلى ذلك، سواء على مستوى مظهرك أو عملك. إلا أنّك تسارعين إلى إصدار الأحكام المسبقة على الآخرين، وهو أمر لا يساعدك على تكوين الكثير من الصداقات. وفي مقابل ذلك، تسعين إلى أن تكوني محور اهتمام الأشخاص المحيطين بك. إلا أنّك لا تنجحين في ذلك أحياناً بسبب صراحتك التي لا تحظى بإعجاب اهؤلاء.

إسمك يبدأ بالحرف خ

تُظهرين الكثير من الحماس أثناء وجودك في مكان العمل، كما أنّك تتمتعين بالقدرة على أداء معظم المهمات التي توكل إليك. أضف إلى هذا أنّك حساسة ومتطلبة على المستوى العاطفي وعنيدة وصعبة المراس حين يتعلق الأمر ببعض القرارت التي يتعيّن عليك أن تأخذيها بالتعاون مع الآخرين. فأنت لا تقبلين النقاش في ما ترين أنه صائب وصحيح. إلا أنّ التزامك بالأمور التي يُطلب إليك أداؤها يُنسي الأشخاص المحيطين بك صفتك السلبية تلك.

إسمك يبدأ بالحرف د

تبذلين كل ما أمكنك من جهود من أجل تحقيق ما تريدين. فأنت تتمتعين بإرادة قوية وتسعين دائماً إلى بلوغ النجاح في كلّ أمر تقومين به وتحبين أن يعترف الآخرون بذلك. إلا أنّك تميلين أحياناً إلى التكبّر والسيطرة، ولا سيما في ما يتعلق بالعلاقة التي تجمعك والأشخاص المقربين منك.

إسمك يبدأ بالحرف ذ

تحبين خوض الأعمال ذات الطابع العام. وفي المقابل، تشعرين بالحماس تجاه أداء واجباتك العائلية. فأنت تتحلين بالانفتاح الذهني وبالمرونة. كما أنّك صادقة ووفية وتظهرين الكثير من التعاطف مع الآخرين.

إسمك يبدأ بالحرف ر

أنت امرأة منتظمة جداً في حياتك اليومية ولا سيما على المستوى العائلي. لذا، يمنحك الجميع ثقتهم عندما يتعلق الأمر بتنظيم المناسبات. فأنت تتمتعين بالحيوية وتحبين ممارسة الرياضة والسفر وخوض المغامرات على اختلاف أنواعها. كما أنّك مثالية بعض الشيء، الأمر الذي يُشعرك بعدم الانسجام مع محيطك أحياناً. فكوني واقعية!

إسمك يبدأ بالحرف ز

تسعين دائماً إلى حماية حياتك الخاصة بكل ما أوتيت من قوة. وفي المقابل، تحبين التواصل مع الآخرين بشأن الأمور العامة. فأنت لا تحبّذين الوحدة وتتجنبينها كلّما استطعت ذلك. كذلك تأخذين الحياة على محمل الجدّ أكثر مما ينبغي. فاسترخي.

إسمك يبدأ بالحرف س

لا تحبين أن تبقي في مكانك لمدّة طويلة، بل تحبذين أن تقومي بكل ما من شأنه أن يساعدك على التطور والتقدم. وربما هذا ما يجذب الآخرين تجاهك ويدفعهم إلى إبداء إعجابهم بك. إلا أنّك تحرصين على أن تمضي بعض الوقت بمفردك بين الحين والآخرين لكي تتمكني من أخذ بعض القرارات الصائبة ولكي تنعمي ببعض الهدوء.

إسمك يبدأ بالحرف ش

تمتلكين كل الصفات التي تحتاج إليها كل من تريد أن تقود فريقاً ما. فأنت تقدمين دائماً الأفكار البناءة. وفي المقابل، يرى الكثيرون أنّك تتمتعين بالكثير من العاطفة والحساسية، ما يجعلك تظهرين اهتمامك الكبير بشؤونهم ويجعلهم يبدون احترامهم لك. ولمَ لا؟ فأنت تتحلين بالدبلوماسية والمرونة.

إسمك يبدأ بالحرف ص

أنت متسلطة بعض الشيء وتحبين أن تتحكمي بكل الأمور التي تدور في محيطك. لذا، فأنت تفتقدين إلى المرونة والقدرة على الحوار وتقبّل آراء الآخرين. تسعين، بلا تردّد، إلى أن تحقّقي النجاح على مستوى حياتك العائلية والمهنية ولا تقبلين الخطأ وإن كان غير متعمّد. لذا، ندعوك إلى أن تتصالحي مع ذاتك وأن تتقبلي الحياة كما هي.

إسمك يبدأ بالحرف ض

تظهرين أحياناً تعلقاً مبالغاً فيه ببعض الأشخاص والعادات، فتبدين كما لو أنك تعيشين في سجن ضيق. يحاول الأشخاص المقربون منك دفعك إلى تغيير واقعك هذا وتؤيدينهم في ذلك، إلا أنّك لا تسعين إلى وضع نصائحهم موضع التنفيذ. لذا، عليك أن تحاولي قدر الإمكان أن تتخلصي من عزلتك وأن تنفتحي على محيطك.

إسمك يبدأ بالحرف ط

أنت رومنسية وحالمة وتحبين أن تُفلتي، بين الحين والآخر، من عقال هذا الواقع، وأن تتأملي عالمك وتتمنين الحصول على ما هو أفضل. كما أنّك تميلين إلى القيام بالأمور على أكمل وجه ولا تقبلين أي خطأ. وفي المقابل، أنت اجتماعية ويسهل عليك أن تتواصلي مع محيطك. إلا أنّك كثيرة القلق ولا سيما بشأن صحتك. فلا تبالغي!

إسمك يبدأ بالحرف ظ

تتحلين بطباع هادئة في الظاهر. إلا أنّك، في الواقع، تعيشين حالة من التوتر الداخلي. تضعين الاهتمام بشؤون عائلتك على رأس أولوياتك وتُظهرين الكثير من الالتزام في هذا الشأن وتشعرين بالكثير من الدفء والأمان في منزلك. فأنت عاطفية للغاية ويسهل التلاعب بمشاعرك. فانتبهي!

إسمك يبدأ بالحرف ع

تحبين الاستفادة من نجاحات الآخرين وامتيازاتهم، الأمر الذي قد يزعجهم أحياناً. تهتمين بالتفاصيل ولا سيما في ما يتعلق بعملك وأولادك ومظهرك الخارجي. أنت اجتماعية، إلا أنّك لا تحبذين العيش أو العمل في مكان يسوده التوتر. لا تحبين الرتابة والروتين وتسعين دائماً إلى ابتكار المشاريع من أجل التغلب عليهما.

إسمك يبدأ بالحرف غ

تحبين ممارسة الرياضة وخوض التحديات في عملك كما في منزلك وتمتلكين القدرة على إقناع الأشخاص المحيطين بك بأهمية ما تقولين وتفعلين. إلا أنك لا تتحلين بالصبر وتريدين عادة أن تحرقي المراحل في كلّ أمر تقومين به على الصعد كافة. هذا لا يخدم نجاحك، فاحذري لأنّك سريعاً ما قد تقعين في الخطأ.

إسمك يبدأ بالحرف ف

أنت امرأة جدية حتى النهاية، ما يجعل الآخرين يعتقدون أنك قاسية وصعبة المراس. فابتسمي ولا تصارعي طواحين الهواء. وفي المقابل، أنت طموحة جداً وتمنحين نفسك الوقت الكافي لكي تحققي مبتغاك وخصوصاً على مستوى مشاريعك العائلية، علماً أنّك لا تخضعين سريعاً لإرادة الآخرين وتحبين أن تملي عليهم شروطك.

إسمك يبدأ بالحرف ق

ترغبين دائماً في العمل مع فريق ولا تحبين الوحدة ولا التفرّد في أخذ القرارات، لا سيما أنك انفعالية إلى حدّ ما وبعيدة بعض الشيء عن العقلانية. تتمتعين بمركز اجتماعي مهم وبمستوى مادي مرتفع. إلا أنك لا تبالغين في إظهار ذلك لأنّه قد يزعج برايك الآخرين. وبالرغم من هذا، لا ترين في التواضع أمراً جيداً لأن بعضهم قد يفهمه بشكل خاطئ ويرى فيه ضعفاً. فاحذري.

إسمك يبدأ بالحرف ك

تسعين دائماً إلى تقديم النصح للآخرين وإلى مدّهم بالمعلومات التي تعود عليهم بالفائدة. وفي المقابل، تبحثين عن الهدوء والسكينة حين تعودين إلى منزلك، إذ لا ترغبين في أن يعكّر أيّ أمر صفو لقاءاتك العائلية. لذا، تحرصين على أن توجهي الدعوات الدائمة إلى الأقارب لزيارتك. وهم يقدّرون ذلك.

إسمك يبدأ بالحرف ل

يرى الجميع أنك تتسمين بالوفاء والإخلاص وأنّك تدافعين دائماً عن الحق. نعم، فأنت تقدرين مشاعر الآخرين ولا تهزئين بمشكلاتهم، بل تسعين إلى مساعدتهم على حلها. على المستوى العائلي، تفكرين ببناء مستقبل أفضل لأولادك. إلا أنّك لا تنسين ذاتك وتهتمين بصحتك ومظهرك.

إسمك يبدأ بالحرف م

لكي تشعري بالارتياح، تلجئين إلى القيام بالأعمال الخيرية. فهذا يشكل نوعاً من العلاج بالنسبة إليك. يعترف الجميع بأنّك تتمتعين بقدرات ومواهب مميزة. لكن يبدو أنك لا تبدين ثقة كبيرة بذاتك، ما قد يمنعك من بلوغ مراتب عليا في عملك. إذاً إكسري الحواجز وانطلقي.

إسمك يبدأ بالحرف ن

تمتلكين القدرة على التفاوض ولا سيما في حال كان عليك التدخل لحل مشكلة عائلية ما. كثر يثقون بك ويستمعون إليك ويظهرون إعجابهم بذكائك. إلا أنّك تشعرين أحياناً بالتعب والملل فتفضلين الهروب إلى ركن خاص حيث تقرئين كتاباً أو تكتبين بعض الخواطر. فلمَ لا تنشرينها؟

إسمك يبدأ بالحرف هـ

تتمتعين بالفضول وبالرغبة في أن تعرفي سبب كل ما يجري من حولك. إلا أنّ كثراً يرون أن شخصيتك تنطوي على جانب غامض لا يسعهم فهمه. ربما يعود هذا إلى هدوئك وسكونك. وهذا ما يشعرك بالظلم لأنّك تقومين بالكثير من الأعمال التي تعود بالفائدة على محيطك من دون أن يلاحظ ذلك أحد. فاخرجي عن صمتك وقولي: أنا هنا!

إسمك يبدأ بالحرف و

تتمتعين بالذكاء وتؤمنين بالكثير من القيم التي لا يتبعها الكثير من الناس، الأمر الذي يؤلمك. كما أنك تتسمين بالاستقلالية ولا تتمكنين من تكوين الصداقات بسهولة، ما يفرض عليك غالباً أن تمضي الكثير من الأوقات بمفردك. كذلك تخشين أن تتحملي الكثير من المسؤوليات التي تتطلب التحدث إلى الناس والتعامل مهم.

إسمك يبدأ بالحرف ي

الطاقة التي تتمتعين بها كبيرة جداً ويمكنها أن تجعلك من الأشخاص البارزين في مجتمعك. فاسعي إلى ذلك. فأنت حيوية ومرحة ولا تحبين أن تزعجي الآخرين ولا أن تظلمي أياً منهم. لذا، تؤدين دائماً دور المصلحة والمنقذة وتحيطين نفسك بأشخاص يحتاجون إلى مساعدتك. لكن، أليس هذا متعباً؟