المرأة

بعد ظهورها مستلقية وتخضع لعملية شد الجسم.. نادين نسيب نجيم تتعرض للهجوم: ايحاءات لا تليق بها (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2021 | 05:13
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تعرضت الممثلة نادين نسيب نجيم لهجوم حاد من قبل الجمهور بعد مشاركتها فيديو عبر ستوري حسابها الخاص في إنستغرام خلال تواجدها في عيادة التجميل من اجل عملية شد مؤخرة.

 

وظهرت نادين وهي مستقلية على السرير على بطنها والطبيب يضع الجهاز على جسدها، في المقابل بدأت نادين نجيم بالضحك والتعبير عن الألم بطريقة وصفها الجمهور بالجريئة جدًا.

 

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وتفاعل الجمهور مع الفيديو مستنكرين تصرف نادين، معتبرين أن الفيديو يحمل بعض الايحاءات التي لا تليق بممثلة بحجمها وأنها اخطأت بنشره.

 

ومما جاء في تعليقات الجمهور: "هاد جهاز بينحط تحت التياب بينعمل جلسات متل اجهزة ems انو عن طريق قبضات كهربا بتعطي نتيجة متل رياضة بس قلة الحيا أنها تنزل هيك فيديو فعلا ان لم تستحي فافعل ما شئت".

 

وفي تعليق آخر: "قمة التفاهة والسخافة هدول الاشخاص .والمفروض ما ينعطو اي قيمة .هذا ابسط تصرف معهم"، وقالت متابعة: "طبيعي بدهن ينتقدوا..يعني شو الفيديو شو الشي المبهر او شو المعلومة الجديدة يلي ضافتها ع دماغنا مافهمت!! كأنو اول مرة بتعمل تجميل لحتى عم تصور وتوثق! فظيعة".

 

المصدر: البوابة
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