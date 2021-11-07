المرأة

غضب "سوري" من جومانا مراد بسبب تصريحها عن اللهجات

Lebanon 24
07-11-2021 | 11:00
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في الجزء الثاني من حوارها مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة"، صرحت الفنانة السورية، جومانا مراد، بتصريح أغضب جمهورها في سوريا.

حيث أكدت، أن أفضل لهجة تجيد التعبير بها هي اللهجة المصرية، ولو تحدثت بلهجة أخرى لن تعرف كيف تعبّر عن نفسها.

وأضافت ضاحكة: "بعد كلامي هذا سيغضب السوريين مني"، لكنها أكدت أن تصريحها لا يلغي حبها لوطنها سوريا أو إمارة دبي الخليجية التي تسافر إليها كثيرا.

وأوضحت سبب تفضيلها اللهجة المصرية بسبب استقرارها في مصر لمدة 16 عاماً، وأكدت أنها تعشق هذا البلد وله فضل عليها. وأعربت عن "استيائها من استمرار اتهامها بتفضيل التحدث باللهجة المصرية وكأنها تتحدث اللغة العبرية ولغة الأعداء".

كما تطرقت جومانا مراد إلى فترة مرضها بفيروس "كورونا" المستجد، واصفة إياها بـ"التجربة الصعبة والمؤلمة والقاسية".

واعترفت الممثلة السورية أن سبب إصابتها بـ(كوفيد-19) هو استهتارها بالإجراءات الاحترازية الوقائية من الفيروس، ودعت كل محبيها لاتخاذ الحيطة منه.
المصدر: لها
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