المرأة

نصائح مهمة وسهلة للتخلص من الأكياس تحت العينين

Lebanon 24
08-11-2021 | 05:00
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يُعرّف الأطباء الأكياس تحت العينين بأنها حالة من الانتفاخ الخفيف الذي يتكوّن لأسباب عدة، وهي في الغالب مشكلة تجميلية، ونادراً ما تكون علامة دالّة على حالة طبية خطِرة. وبات الكثير من الأشخاص يخضعون لعمليات تجميل بسيطة لإزالة الانتفاخ وتحسين شكل العيون.

وبعيداً من التجميل، تساعد بعض العلاجات المنزلية الطبيعية، ومنها الكمّادات الباردة في تحسين شكل تلك الأكياس المزعجة، خاصة إذا كانت صغيرة الحجم.

وهناك عوامل عدة تسبّب هذا الانتفاخ، منها الوراثة وانحباس السوائل ﻷسباب تتعلق بالطقس أو مستويات الهورمونات أو تناول الأطعمة المالحة. وكذلك عدم الحصول على ساعات نوم كافية. كما يعاني البعض نوعاً من الحساسية، وخصوصاً إذا ترافق الانتفاخ مع الاحمرار والحكة.

يعتمد البعض للتخلص من الأكياس تحت العينين على العلاج الجراحي، أي ما يُسمى بـ"رأب الجفن"، حيث يزيل الجرّاح الدهون الزائدة والعضلات والجلد المترهّل، ثم يعيد ضمّ الجلد بغرز صغيرة.

وينصح الأطباء بتطبيق بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على التخفيف من الأكياس تحت العينين، ومنها:

- استخدام كمّادات باردة، من خلال ترطيب منشفة نظيفة بالماء البارد. وفي وضعية الجلوس، تُمَد المنشفة على الجلد تحت العينين وحولهما لبضع دقائق مع الضغط الخفيف.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً، والحرص على رفع الرأس قليلاً من خلال وضع وسادة إضافية أو رفع فرشة السرير أو رفع جهة الرأس كلها من السرير قليلاً... فهذه الأمور تحول دون انحباس السوائل حول العينين أثناء النوم.

- تقليل أعراض الحساسية من خلال تجنّب المواد التي تسبب الحساسية والاحمرار، بما في ذلك المكياج ومستحضرات التجميل، صبغات الشعر والصابون وغيرها من المواد المسبّبة للحساسية.
المصدر: لها
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