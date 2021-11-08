معجبة عمرو دياب الشهيرة ملكة جمال في تونس.. تعرفوا اليها (صور)

بعد انتشار صورة للفنان عمرو دياب وهو ينظر إلى إحدى الفتيات خلال لقاء تليفزيوني فبل إحيائه حفلًا غنائيًا في اكسبو دبي قبل أيام، وهي الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتساءلوا حول هوية الفتاة التي نظر إليها الهضبة.



والفتاة هي معجبة تونسية تعيش في دبي اسمها أمل بو ربيع وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "et بالعربي" إنها من أشد معجبات عمرو دياب وأرادت التقاط صورة معه فالتفت لها سريعًا وعاد لاستكمال لقائه التليفزيوني إلا أنها فوجئت بصورتها وعمرو دياب يتطلع إليها تملأ مواقع التواصل الاجتماعي. والفتاة هي معجبة تونسية تعيش في دبي اسمها أمل بو ربيع وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "et بالعربي" إنها من أشد معجبات عمرو دياب وأرادت التقاط صورة معه فالتفت لها سريعًا وعاد لاستكمال لقائه التليفزيوني إلا أنها فوجئت بصورتها وعمرو دياب يتطلع إليها تملأ مواقع التواصل الاجتماعي.