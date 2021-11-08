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المرأة
ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيد ميلاد أمّها... تعرفوا إلى مارغو والدة ساندرا رزق! (صور)
Lebanon 24
08-11-2021
|
07:04
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احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق بعيد ميلاد والدتها مارغو. ونشرت للمناسبة صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت مع والدتها وابنتها نور.
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