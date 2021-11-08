ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيد ميلاد أمّها... تعرفوا إلى مارغو والدة ساندرا رزق! (صور)

احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق بعيد ميلاد والدتها مارغو. ونشرت للمناسبة صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت مع والدتها وابنتها نور.