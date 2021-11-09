إليكم سعر الجمبسوت الشورت الذي ظهرت فيه نانسي عجرم في كليبها الأخير

استطاعت الفنانة نانسي عجرم أن تتصدر "الترند" في العديد من الدول العربية والعالمية بعد ساعات من إطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة "150"، ونجحت في لفت الأنظار بأناقتها وحركاتها الراقصة العفوية.

واختارت نانسي جمبسوت شورت باللون الأسود ومن دون تطريزات، بل تم تزيين أطراف أكمامه بالريش الأسود من دار أزياء SAINT LAURENT العالمية، ويبلغ سعره 1277 يورو، أي ما يعادل 1400 دولار أميركي... ونسّقت نانسي مع إطلالتها حزاماً أسود عريضاً مع كولون أسود منقّط، وبدت كالشابة الصغيرة وبأناقة ملفتة.

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ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف نانسي كثيراً بل تركت شعرها منسدلاً على كتفها، وطبقت معه مكياجاً هادئاً بألوان مختلفة تبرز جمالها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة نانسي المختلفة عن إطلالاتها السابقة، حيث جاء اختيارها مميّزاً ونال إعجاب الآلاف من محبيها.