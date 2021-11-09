المرأة

بعد أيام من إنجابها.. نجمة "ستار اكاديمي" تنشر الصورة الأولى لابنتها

Lebanon 24
09-11-2021 | 08:00
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بعد أيام من إنجابها طفلتها الثانية، شاركت الفنانة نينا عبد الملك متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بأول صورة لها مع ابنتها.

ولفتت نجمة "ستار أكاديمي" الأنظار بجمالها وإطلالتها العفوية بشكلها الطبيعي من دون مكياج، وبدت عليها علامات التعب بعد أيام من ولادتها في أحد مستشفيات ابو ظبي، وحرصت كما فعلت مع طفلها الأول شان من زوجها الإعلامي حسان الشيخ، على إخفاء ملامح طفلتها الجديدة.
 


وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي نشرتها نينا وتم تداولها بكثافة عبر صفحات محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتغزلوا بجمالها وأشادوا بعفويتها وجرأتها في الظهور على طبيعتها داخل المستشفى.


يُذكر أن نينا عبد الملك أعلنت عن ولادة طفلتها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابها في تطبيق "إنستغرام"، كاشفة عن إطلاقها اسم "كوينا صوفيا" على صغيرتها.

المصدر: لها
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