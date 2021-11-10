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المرأة
بيلا حديد تفقد أعصابها وتنهار لهذه الأسباب (صور)
Lebanon 24
10-11-2021
|
05:00
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أثارت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد جدلا كبيرا بنشرها صور لها ظهرت فيها باكية، كاشفة عن مشاكلها النفسية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّقت بيلا على الصور بالقول: "هذه كانت حياتي كل يوم لعدة سنوات. مواقع التواصل الإجتماعي ليست حقيقية.. لأي شخص يعاني، أرجوكم تذكروا هذا. كلنا لدينا عيوب ويجب أن نتقبلها بكل حب وصدق".
وكتبت تعليقًا مطولًا في محاولة لإيصال فكرتها للملايين من حول العالم بعد أن أشادت بويلو سميث لمناقشتها علنًا صحتها العقلية على منصاتها.
وقامت بمنشن لاسم ويلو سميث قائلة لها "أنا أحبك وأحب كلماتك. لقد جعلتيني أشعر بقليل من الوحدة وهذا هو السبب في أنني أرغب في نشر هذا".
وكتبت بيلا: "لذا مني لك ، أنت لست وحدك. أحبك ، أراك ، وأسمعك، أريدك أن تعرفي ، هناك دائمًا ضوء في نهاية النفق ، ودائمًا ما تتوقف الأفعوانية تمامًا في مرحلة ما"، مضيفة "هناك دائمًا متسعًا لبدء التشغيل مرة أخرى ، ولكن بالنسبة لي من الجيد دائمًا معرفة أنه حتى لو كانت بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر ، فإنه يتحسن ، إلى حد ما ، حتى للحظة".
تابعت "لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً لأدرك ذلك في ذهني ، لكن كان لدي ما يكفي من الانهيارات والإرهاق لأعرف هذا: إذا كنت تعمل بجد على نفسك ، وتقضي الوقت بمفردك لفهم صدماتك ، والمحفزات ، والأفراح ، وروتيني ، ستكون دائمًا قادرًا على فهم أو معرفة المزيد عن ألمك وكيفية التعامل معه".
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