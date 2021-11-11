تمتعي بإبتسامة ناصعة البياض... اليك حيل منزلية لتبييض الأسنان

تعد الابتسامة الجذابة والأسنان اللامعة إحدى الأمور التي تسعى لها العديد من السيدات، ولكن هل من الممكن القيام بتبييض الأسنان في المنزل؟ وما هي الطرق للقيام بذلك، دعونا نتعرف على ذلك في المقال الآتي.





خل التفاح لتبييض الأسنان في البيت

يمكن أن يساعد استخدام خل التفاح في تبييض الأسنان، كل ما تحتاج إليه هو كمية قليلة من خل التفاح والقليل من الماء لصنع غسول غرغرة الأسنان بخل التفاح، يجدر التنويه إلى أهمية شطف الفم عند الانتهاء من الاستخدام.



صودا الخبز لتبييض الأسنان في البيت

وجدت بعض الدراسات أنه يمكن لصودا الخبز أن تكون فعالة حقًا في تبييض الأسنان، إذ يعتقد أنها يمكن أن تساعد في إزالة البقع وطبقات البلاك التي تسبب إصفرار الأسنان.

كل ما تحتاج إليه لتبييض الأسنان هو مزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين إلى حين الحصول على مزيج يشبه العجينة يمكن استخدام كمعجون للفم.



تبييض الأسنان بالملح

يعد الملح إحدى المواد الكاشطة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في إزالة اصفرار الأسنان والتخلص من رائحة الفم الكريهة نظرًا لخصائصه المطهرة، ولكن على الرغم من فوائد الملح في تبييض الأسنان إلا أنه يمكن أن يسبب إزالة طبقة مينا الأسنان الخارجية.كل ما تحتاجه لتبييض الأسنان بالملح هو القليل من الملح وفرشاة أسنان. على الرغم من أن تبييض الأسنان في البيت قد يحتاج إلى وقت أطول إلا أنه يمكن القيام بذلك بمكونات بسيطة في البيت.خل التفاح لتبييض الأسنان في البيتيمكن أن يساعد استخدام خل التفاح في تبييض الأسنان، كل ما تحتاج إليه هو كمية قليلة من خل التفاح والقليل من الماء لصنع غسول غرغرة الأسنان بخل التفاح، يجدر التنويه إلى أهمية شطف الفم عند الانتهاء من الاستخدام.صودا الخبز لتبييض الأسنان في البيتوجدت بعض الدراسات أنه يمكن لصودا الخبز أن تكون فعالة حقًا في تبييض الأسنان، إذ يعتقد أنها يمكن أن تساعد في إزالة البقع وطبقات البلاك التي تسبب إصفرار الأسنان.كل ما تحتاج إليه لتبييض الأسنان هو مزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين إلى حين الحصول على مزيج يشبه العجينة يمكن استخدام كمعجون للفم.تبييض الأسنان بالملحيعد الملح إحدى المواد الكاشطة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في إزالة اصفرار الأسنان والتخلص من رائحة الفم الكريهة نظرًا لخصائصه المطهرة، ولكن على الرغم من فوائد الملح في تبييض الأسنان إلا أنه يمكن أن يسبب إزالة طبقة مينا الأسنان الخارجية.كل ما تحتاجه لتبييض الأسنان بالملح هو القليل من الملح وفرشاة أسنان.

تبييض الأسنان بالفحم

شاع خلال الآونة الأخيرة استخدام الفحم النشظ في تبييض الأسنان ولكن هل يمكن أن يكون الفحم فعال في ذلك؟ أثبت الفحم النشط فعالية في إزالة البقع والتصبغات عن الأسنان، إذ أثبتت بعض الدراسات فعاليته في تبييض الأسنان في غضون 4 أسابيع من الاستخدام، كما وجدت بعض الأبحاث الأخرى أن الفحم النشط يمكن أن يسبب بعض الأضرار للأسنان ومنها فقدان بنية الأسنان وبذلك قد تبدو الأسنان أكثر اصفرار.



تبييض الأسنان بالكركم

اشتهر الكركم خلال الفترة الأخيرة بقدرته المميزة على علاج العديد من مشاكل الفم والأسنان، ومنها تسوس الأسنان وألم اللثة ومشاكل مينا الأسنان المتنوعة، ولا يقتصر على هذا فحسب إنما تم استخدام الكركم في تبييض الأسنان، يمكنك الاستمتاع بفوائد الكركم المتنوعة للأسنان عن طريق تحضير معجون الكركم المميز، كل ما عليك القيام به خلط ربع ملعقة صغيرة من الكركم، مع ⅛ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند السائل كما يمكن استخدام الماء في تشكيل المعجون.

تبييض الأسنان بالليمون

على الرغم من الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات إلا أن بعض الأبحاث وجدت أن استخدام معجون الأسنان يحتوي على حمض الستريك مرتين في اليوم يمكن أن يساعد في تبييض الأسنان وإزالة البقع الناجمة عن التدخين، كل ما عليك القيام به هو فرك الأسنان لمدة دقيقتين تقريبًا بقشور الليمون ومن ثم شطف فمك بالماء جيدًا. يجدر التنويه إلى أهمية توخي الحذر عند استخدام الفواكه الحمضية على الأسنان وذلك لما قد تسببه من تآكل في مينا الأسنان.