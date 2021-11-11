المرأة

بفستان أسود قصير نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في دبي.. وما قصة الشورت؟

Lebanon 24
11-11-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-884960-637722174901741890.jpg
Doc-P-884960-637722174901741890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)


 

وظهرت نانسي بإطلالة ساحرة من دبي حيث وصلت أمس الأربعاء، وارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود وبأكمام أظهر جمال قوامها، ونسقت معه حذاء باللون الأحمر.

 

واعتمدت نانسي الشعر المموج وماكياجا ناعما.

 

وكانت نانسي نشرت فور وصولها إلى دبي صورا عبر خاصية الستوريز على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث ارتدت الشورت الجينز مع جاكيت باللون الأسود.

 

 

 

كما نشرت صورا وهي ترتدي شورت باللون البيج مع قميص باللون الأبيض، ما لفت المتابعون بأن نانسي تروج لموضة الشورت.

 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2021-11-11
03:00 | 2021-11-11
16:00 | 2021-11-10
14:00 | 2021-11-10
11:00 | 2021-11-10
09:35 | 2021-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website