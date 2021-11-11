بفستان أسود قصير نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في دبي.. وما قصة الشورت؟

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت نانسي بإطلالة ساحرة من دبي حيث وصلت أمس الأربعاء، وارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود وبأكمام أظهر جمال قوامها، ونسقت معه حذاء باللون الأحمر.

واعتمدت نانسي الشعر المموج وماكياجا ناعما.

وكانت نانسي نشرت فور وصولها إلى دبي صورا عبر خاصية الستوريز على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث ارتدت الشورت الجينز مع جاكيت باللون الأسود.

كما نشرت صورا وهي ترتدي شورت باللون البيج مع قميص باللون الأبيض، ما لفت المتابعون بأن نانسي تروج لموضة الشورت.