المرأة

إليكِ أسباب زيادة خطر الإصابة بسكّري الحمل

Lebanon 24
11-11-2021 | 11:00
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من الفحوصات المهمة التي يجب أن تخضع لها الحامل، فحص نسبة السكر في الدم، حيث إن الحامل تكون أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل، الذي يحدث غالباً بدون أعراض ظاهرة، ولكنه يشكّل خطراً على صحة الأم الحامل، وسلامة الحمل.
 
والإصابة بسكري الحمل ليس لها أسباب محددة، ولكن هناك بعض الأسباب التي تزيد خطر الإصابة به. تابعي القراءة وتعرّفي إلى الأسباب التي تزيد خطر الإصابة بسكري الحمل.
إن كان للحامل تاريخ عائلي بالإصابة بمرض سكري الحمل.
إن كانت الحامل أُصيبت بسكري الحمل في حمل سابق.
إن كان عمر الحامل أكثر من 35 عاماً.
الزيادة الكبيرة في الوزن قبل الحمل.
إن كانت الحامل تعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم.
اكتساب وزن زائد أكثر من الطبيعي أثناء الحمل، وذلك عبر اتباع نمط حياة غير صحّي، مثل تناول الأطعمة غير الصحّية، وعدم ممارسة الرياضة.
إن مرّت الحامل بتجربة حمل سابقة غير طبيعية، مثل ولادة طفل ميّت، أو الحمل بجنين يعاني من التشوّهات، أو ولادة طفل كبير الحجم.
المصدر: نواعم
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