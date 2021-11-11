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© Lebanon24
المرأة
اتبعي هذه الحيل لمنع انكماش شعرك
Lebanon 24
11-11-2021
|
14:00
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يعد الانكماش إحدى المشكلات، التي تواجهها نساء كثيرات عند الاعتناء بشعرهن الطبيعي، ما يؤدي إلى تقلص طول الشعر الأصلي، ورغم أنه من الطبيعي أن يتقلص الشعر بشكل طبيعي، فإن غسل الشعر والرطوبة، يمكن أن يساهما في انكماشه أيضاً.
ومع ذلك، يمكنك اتباع تلك الحيل للتعامل مع هذه المشكلة، التي نرصدها في السطور التالية:
اللف قبل الغسل
أفضل طريقة لتجنب انكماش الشعر تبدأ مع الغسيل، حيث يجب أن تقسمي شعرك وتفرديه وتلفيه معاً قبل غسله، لمنعه من التشابك والانكماش.
الضفائر
هناك العديد من الطرق، التي تساعدك على منع انكماش شعرك الطبيعي، بما في ذلك الضفائر، واستخدام الشرائط التي تعمل على تمديد شعرك إلى طوله الطبيعي.
منتجات تعزيز الكثافة
يستخدم المصففون المحترفون منتجات تعزيز الكثافة لمنع انكماش الشعر، لأنها تساعد على فرد شعرك مع الحفاظ على بعض التموجات.
حليب جوز الهند
ضعي حليب جوز الهند مثل منتجات ما بعد غسيل الشعر، وبعد سكبه على شعرك دلكيه بعمق، ثم اغسليه بعد حوالي 20 دقيقة.
المصدر: نواعم
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