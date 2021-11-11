المرأة

نادين نسيب نجيم بـ"look" جديد... ما رأيكم بتسريحة شعرها؟ (صور)

Lebanon 24
11-11-2021 | 08:12
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت بتسريحة شعر جديدة. وقد اعتمدت قصة طويلة وناعمة، مع غرّة.
 
وعلّقت على الصور قائلة: "أحب شعري".
 
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نادين نجيم

تسريحة

شعر

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