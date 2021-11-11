نادين نسيب نجيم بـ"look" جديد... ما رأيكم بتسريحة شعرها؟ (صور)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت بتسريحة شعر جديدة. وقد اعتمدت قصة طويلة وناعمة، مع غرّة.

وعلّقت على الصور قائلة: "أحب شعري".