7 طرق صحية فعالة للتخلص من الهالات السوداء

تحت العين منطقة حساسة للغاية من الجسم، وخصوصاً الجلد المحيط بها لأنها أنحف، وهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ظهور انتفاخات تحت العين والهالات السوداء، منها قلة النوم والجفاف وعدم تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، كما يمكن للوراثة والشيخوخة أيضاً أن تلعب دوراً في ظهور الهالات السوداء، وفقاً لتقرير شبكة "تايمز أون نيوز" الهندية.فيما يلي بعض النصائح للعناية بالانتفاخ تحت العين والهالات السوداء:1- شرب الكثير من الماءهذا يساعد على تقليص أكياس العين التي تسبب الانتفاخ، كما أن استخدام الكمادات الباردة يعمل بشكل جيد لتقليص أكياس العين بسرعة.2- استخدام أكياس الشاي "خاصة الشاي الأخضر"استخدام أكياس الشاي تحت عينيك يساعد في التخلص من الهالات السوداء والانتفاخ، حيث يعتبر الكافيين الموجود في الشاي من مضادات الأكسدة القوية جداً، فهو لا يزيد من تدفق الدم فحسب، بل يوفر أيضاً الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وهذا يبطئ عملية الشيخوخة.3- يمكن أن يكون نقص الحديد أيضاً سبباً للهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين، لذلك يجب تضمين الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي.4- استخدام تفتيح البشرة، مثل كريمات العين أو المواد الهلامية التي تحتوي على مكونات مثل الهيدروكينون وفيتامين سي وحمض كوجيك وحمض الهيالورونيك.5- النومإذا كنت تعانين من انتفاخ العينين في كثير من الأحيان، احرصي على النوم مع رفع رأسك باستخدام وسادة إضافية، حيث يمنع هذا الارتفاع تجمع سوائل الجسم تحت العينين، ويجب على قسط جيد من النوم لمدة 8 ساعات فى كل ليلة، حيث إن قلة النوم يمكن أن تجعل عينيكِ تشعران بالتعب وبالتالي تساهم في تغيرات الجلد التي تسبب ظهور الهالات السوداء.6- الحصول على كمية مناسبة من الكولاجينيمكن أن يكون فقدان الكولاجين أيضاً أحد أسباب ظهور الهالات السوداء، لذلك فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C والأحماض الأمينية تُعزز إنتاج الكولاجين عن طريق زيادة مستويات حمض الهيالورونيك للحفاظ على صحة الجلد.7- تجنب الجلوس لفترات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونيةالضوء الاصطناعي لهذه الأجهزة يسبب الجفاف وفقدان رطوبة الجلد مما يؤدي إلى تكسر الكولاجين ويسبب ظهور دوائر داكنة أسفل العين.