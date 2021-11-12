للمحافظة على حمل صحيّ خلال الأشهر الأولى.. إليك هذه النصائح!

الأشهر الأولى من الحمل هي من أكثر من الفترات دقّة للمحافظة عليه وتثبيته. لذا إليك بعض النصائح التي يجب أن تلتزمي بها لتفادي أي مخاطر على الحمل في هذه الفترة.1- الإقلاع عن التدخين: من الضروريّ الإقلاع عن التدخين منذ بدأ المحاولة بإنجاب طفل، أو فورة تأكدك من الحمل، فللتدخين تأثيرات سلبية على صحة الجنين، تصل إلى حد الإجهاض ومشاكل المشيمة والولادة المبكرة. كما أنه يبطئ نمو الجنين ويزيد من خطر وفاة الرضع بعد الولادة.2- التوقف عن شرب الكحول: يزيد الكحول من إحتمال إنخفاض وزن الجنين عند الولادة، كذلك خطر تعرض طفلك القادم لمشاكل في التعلم والكلام واللغة وفرط النشاط.3- الحدّ من استهلاك الكافيين: عليك تقليل كمية الكافيين التي تتناوليها حتى لو وصلت إلى كوب واحد في اليوم، فهناك علاقة وطيدة ما بين الكافيين والإجهاض أو الولادة المبكرة في المرحلة اللاحقة من الحمل.4- إستشارة الطبيب قبل تناول أي دواء: حين تكونين حاملاً، لا يجب أن تتساهلي مع تناول أي دواء، ومن الضروريّ أن تستشيري طبيبكِ في هذا المجال.5- تجنّب المواد السامة: مثل منتجات التنظيف ومبيدات الحشرات.6- الإهتمام بإختيار الملابس الداخلية: يفضّل أن تكون قطنية وواسعة قليلاً.نظام غذائي خاص للحاملالتغذية في الفترة الاولى من الحمل هي مفتاح لصحّتك وصحّة الجنين، ومثلما هناك أطعمة عليك تناولها، هناك ما عليك تجنّبه. واليكِ قائمة بالمأكولات التي يجب تجنّبها قدر الامكان:- منتجات الألبان: تجنّبي منتجات الألبان غير المبسترة التي قد تحتوي على بكتيريا إيكولاي أو الليستيريا، ما يسبّب الإجهاض وتشوهات للجنين.- الأسماك: تعدّ الأسماك مصدراً اساسياً للبروتين والأوميجا 3، ولكن يجب تجنب الأسماك التي تحتوي على الزئبق بنسبة عالية، مثل سمكة أبو سيف وسمك الماكريل، حيث يؤثر الزئبق على نمو الجهاز العصبى للطفل، أيضاً الأسماك النيئة وغير المطبوخة جيداً، مثل المحار والسوشي والفسيخ والرنجة.- الملح: تناولي الملح بكمية قليلة جداً وابتعدي عن الأطعمة المالحة وعلى رأسها المخلل، حيث تتسبب زيادة الملح في تسمم الحمل واحتباس الماء في الجسم.