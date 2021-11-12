أهم 5 أشياء يريدها زوجك منكِ

الرجال يختلفون في طرق التعبير عن رغباتهم، فغالباً لا يصرّح لكِ زوجك باحتياجاته، وهذا يضعك في حيرة كبيرة، ماذا يريد منكِ زوجك ليكون سعيداً وراضياً؟وجد الخبراء أن هناك أشياء مشتركة يريدها الرجال من زوجاتهم، أهمها الأشياء الخمسة التالية.1- الثقةزوجك يريد أن يشعر بأنكِ تثقين به، بآرائه ووجهات نظره وخططه، تثقين بقدراته وبأخلاقه.ثقتك بزوجك تزيد ثقته بنفسه وتشعره بأنه كافٍ بالنسبة لكِ.2- التقديرزوجك يريد أن يشعر بتقديرك له وللأمور التي يفعلها من أجلك، خاصة الأمور التي تعتبرينها مسلّماً بها، مثل إخراج القمامة أو تغيير المصابيح.كل ما عليكِ هو التعبير بشكل واضح عن امتنانك لمجهوده وما يفعله من أجلك، وسوف يشعر هو بتقديرك له، مما يحفزه على بذل المزيد من أجلك.3- الإشباع الجنسيالمقصود هنا ليس إشباع الزوج فقط، فالعلاقة الحميمة التي لا يستمتع بها أحد الطرفين، تكون غير مرضية للطرف الآخر أيضاً.لذا اهتمي بالعلاقة الحميمة، واحرصي على أن تكون مرضية وممتعة لكما معاً.4- الصداقة والأنشطة المشتركةيحب زوجك أن يشعر بأنكما صديقان مقرّبان، وأن يكون لديكما أنشطة مشتركة تتنافسان فيها وتتقاسمان المتعة والشغف، مثل هواية أو رياضة مشتركة.ابدئي من الآن البحث عن نشاط مشترك يناسبكِ أنتِ وزوجك، واشتركي به ليوطد علاقة الصداقة بينكما.5- المساحة الخاصةكما نرغب نحن الآمهات في مساحة خاصة من الوقت الذي نقضيه في فعل أشياء خاصة بنا، أو حتى في عدم فعل شيء، فإن الزوج أيضاً يحتاج إلى وقت خاص به لا يكون مضطراً فيه للقيام بمهام لشخص غيره.امنحي زوجك مساحته الخاصة التي تشعره بالخصوصية، وأنه يتنفس بحرية، وتذكري أنها بضع ساعات في الأسبوع، لن تؤثر على رعايته لكم، ولكنها ذات تأثير إيجابي عميق في علاقتكما.