هؤلاء النساء يجذبن الرجل المتزوج.. احذري منهن!

مواليد 4 ابراج من النساء قد يجذبن الرجل المتزوج ويؤثرن سلباً على العلاقات الزوجية. والسبب انهن يتمتعن بصفات يمكن ان تساعدهن على خداع او جذب الآخرين او الاحتيال عليهم. ولهذا على الزوجة الانتباه اليهن ومراقبة بعض تصرفاتهن لكي تحافظ على حياتها العاطفية ولكي لا يتمكنّ من تدميرها.

وهذه ابرز صفات مواليد الابراج الـ 4 من النساء اللواتي يجذبن الرجل المتزوج ويهددن العلاقات الزوجية.

الحمل

يمكن ان تطلق على المرأة من مواليد الحمل اسم صيادة الرجال. وهي يمكن ان تشكل الخطر الابرز على العلاقة الزوجية. والسبب انها تخطط للتقرب من الزوج وتحرص على تنفيذ مخططها وان كانت تعلم انه يعيش الى جانب امرأة اخرى. كما انها لا تلتزم بالقواعد الاجتماعية في الكثير من الاحيان وتتصرف بطريقة انفعالية ما يعني انها لا تحكم عقلها ولا تفكر بطريقة منطقية قبل القيام بأي خطوة. ولهذا يمكن وجودها ان يشعر الكثير من الزوجات بالخطر. ومما يزيد احتمال حصولها على قلب الرجل هو انها حيوية ونشيطة وصاحبة شخصية جذابة ولافتة.

الثور

مولودة برج الثور هي في الكثير من الاحيان تلك التي تتمتع بمواصفات خارجية جميلة الى حد لافت جداً. وما يزيدها جاذبية هو صمتها وغموضها الذي يشعر الكثير من الرجال بالفضول والرغبة في التعرف عليها. وهي تدرك هذا ولا تتردد في الاهتمام بمظهرها وفي زيادة عوامل الجاذبية لديها. ولهذا من الطبيعي ان تشعر الكثير من الزوجات بالغيرة منها.

الميزان

تعتبر مولودة الميزان من اكثر النساء مواليد الابراج جذباً للرجل وان كان متزوجاً. فهي تجمع في شخصيتها الغريبة الجرأة والهدوء والنعومة والقوة. كما انها تظهر ثقة كبيرة بنفسها والكثير من الذكاء والتميز مقارنة مع نساء اخريات. ومن السهل جداً ان يشعر الرجل الى جانبها بالارتياح خصوصاً انها بعيدة اشد البعد عن التكبر. كما انها واضحة وشفافة وصادقة ولا تتقن اساليب الخبث والاحتيال. ولهذا يمكن ان تفاجئ الرجل بفرادة شخصيتها.

العقرب

من الممكن ان تأسر الرجل المتزوج امرأة من برج العقرب. ولا عجب في هذا لأنها متسامحة وغالباً ما تنسى الاحقاد والاذى بسرعة. كما انها مرحة وذكية وتبدي الكثير من الحماس تجاه النشاطات الترفيهية. ولهذا قد يحب الرجل مجالستها والاستماع الى ما تقول. كما انها محبة للمغامرة وتتسم بالشجاعة والقدرة على خوض التحديات. ومن ابرز مواطن الخطر الذي يمكن ان تشكله قدرتها على تقديم النصائح المفيدة وخصوصاً في الاوقات الصعبة.