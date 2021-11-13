بإطلالة محتشمة إليسا تتألق في حفلها بموسم الرياض.. شاهدوا فستانها الفخم (فيديو)

أحيت الفنانة إليسا أمس الجمعة حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض.

قالت إليسا خلال الحفل: "كنت أسمع عن موسم الرياض من مواقع التواصل الاجتماعي وأتخيل كيف سيكون، وعندما جئت وجدته مليء بالإبهار والتجديد، وأوجه الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل شيخ وسالم الهندي المدير التنفيذي لروتانا".

وتألقت إليسا بفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

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الفستان طويل ومتحتشم باللون الأسود بقماش فخم مرصع بأحجار فضية وسوداء لامعة وتميز بياقة دائرية ضيقة يتخللها فتحة على شكل دمعة، كما تميزت أكمام الفستان بقصة واسعة ومنتفخة، وزينت إليسا خصرها بحزام من القماش الحريري بعقدة جانبية يتدلى منها طرف الحزام الذي ينسدل أسفله الفستان بشكل واسع مزين بشقين يكشفان عن ساقيها بشكل ملفت وجذاب.

واعتمدت اليسا الشعر المنسدل. ما رأيكم بإطلالتها؟