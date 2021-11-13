المرأة

بفستان أسود قصير.. ستيفاني صليبا بغاية الانسجام ترقص على أغاني راغب علامة! (صور وفيديو)

Lebanon 24
13-11-2021 | 03:00
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديوهات عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام خلال تواجدها مساء أمس الجمعة في الحفل الذي أحياه الفنان راغب علامة في "أمسيات خالدة" ضمن اكسبو دبي .

 

وبدت ستيفاني بغاية الانسجام ورقصت على أغاني راغب علامة.

 

 
 
 
 

 

ولفتت ستيفاني المتابعين بإطلالتها حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا بفتحة عند الجانب وارتدت معه قميصا أبيض.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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