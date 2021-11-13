بفستان أسود قصير.. ستيفاني صليبا بغاية الانسجام ترقص على أغاني راغب علامة! (صور وفيديو)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديوهات عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام خلال تواجدها مساء أمس الجمعة في الحفل الذي أحياه الفنان راغب علامة في "أمسيات خالدة" ضمن اكسبو دبي .
وبدت ستيفاني بغاية الانسجام ورقصت على أغاني راغب علامة.
ولفتت ستيفاني المتابعين بإطلالتها حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا بفتحة عند الجانب وارتدت معه قميصا أبيض.
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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)