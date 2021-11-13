المرأة

بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2021 | 08:00
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استذكرت الممثلة نادين نسيب نجيم خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" اللحظات الصعبة والأليمة التي عاشتها أثناء انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، والذي تسبب في بعض العلامات الظاهرة على وجهها بسبب الزجاج المتطاير في منزلها من قوة التفجير.

 

وروت تفاصيل الواقعة الحزينة، قائلة "كنت أقف في شرفة منزلي واقوم بتصوير الحريق الذي نشب في المرفأ كي ارسله إلى شقيقتي، ولم أكن حينها اعلم أن هناك متفجرات سوف تنفجر".

 

واكدت أنها بعد الانفجار الضخم فقدت الوعي لأنها سقطت وجاء رأسها على طاولو حديد وبها زجاج، لافتة الى أنها لم تتذكر أيَّ شيء حينها وكأنها فقدت الذاكرة مؤقتاً، حيث قالت بتأثر: "لم اتذكر شيئاً مما حدث سوى بعد مرور أول 5 أيام، وحينها بدأت أتذكر بعض الأشياء مثل سيارات الإسعاف والدم، ولكن هناك بعض الأشياء التي لا زلت لا اتذكرها حتى اللحظة.

 

وتابعت نادين: "أكتر شي بتذكره أني كنت بقول يا رب ما تاخد بصري، ولما روحت المستشفى بقيت قاعدة ساعتين ونص مكاني لأنه ما كان في طبيب، بسبب توافد المصابين والجرحى وكانت مناظر مخيفة".

 

وأضافت: "أنا أخدت 400 غرزة في وجهي وباقي أجزاء جسدي نتيجة الانفجار، وأول عملية أخدت 7 ساعات، وتاني عملية كانت عيني مقفولة وحاسة إنه في نزيف دم جوا وربنا شفق عليَّ إني لم أخسر بصري".

 

 

 

 

المصدر: لها
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