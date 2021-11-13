شاهدوا القلادة المفضلة للملكة إليزابيث.. سعرها خيالي (صور)

من المعروف أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تمتلك أغلى المجوهرات بتصاميم خاصة واستثنائية تم تصميمها خصيصاً للعائلة المالكة، ومن ضمنها قلادة هي الأغلى في العالم، وتلقتها كهدية من حاكم حيدر أباد الذي كان يعتبر أحد أغنى الأشخاص في العالم.وأشارت صحيفة "دايلي إكسبرس" البريطانية إلى أن الملكة البالغة من العمر 95 عاماً حصلت على القلادة من حيدر أباد العام 1947 أي قبل نحو 5 سنوات من توليها العرش، كهدية بمناسبة زفافها إلى الأمير فيليب الذي توفي في نيسان الماضي، عن عمر ناهز 99 عاما.وأكدت خبيرة المجوهرات داينا بورومان مديرة التسويق في مؤسسة jewellerybox في لندن أن قلادة نظام حيدر أباد تعتبر أغلى قطعة مجوهرات ملكية في العالم، إذ تبلغ قيمتها أكثر من 66 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 90 مليون دولار أميركي.