المرأة

شاهدوا القلادة المفضلة للملكة إليزابيث.. سعرها خيالي (صور)

Lebanon 24
13-11-2021 | 11:00
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من المعروف أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تمتلك أغلى المجوهرات بتصاميم خاصة واستثنائية تم تصميمها خصيصاً للعائلة المالكة، ومن ضمنها قلادة هي الأغلى في العالم، وتلقتها كهدية من حاكم حيدر أباد الذي كان يعتبر أحد أغنى الأشخاص في العالم.

وأشارت صحيفة "دايلي إكسبرس" البريطانية إلى أن الملكة البالغة من العمر 95 عاماً حصلت على القلادة من حيدر أباد العام 1947 أي قبل نحو 5 سنوات من توليها العرش، كهدية بمناسبة زفافها إلى الأمير فيليب الذي توفي في نيسان الماضي، عن عمر ناهز 99 عاما.

وأكدت خبيرة المجوهرات داينا بورومان مديرة التسويق في مؤسسة jewellerybox في لندن أن قلادة نظام حيدر أباد تعتبر أغلى قطعة مجوهرات ملكية في العالم، إذ تبلغ قيمتها أكثر من 66 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 90 مليون دولار أميركي.
 


وأضافت: "كانت هدية زفاف للأميرة إليزابيث أرسلها أحد أغنى الناس في العالم حينها، ويُقال إنه طلب من محلات كارتييه السماح للعروس باختيار أي شيء ترغب فيه من مجموعاتها، وإن إليزابيث اختارت تاجا بثلاثة دبابيس من الزهور الكريمة إلى جانب ما نعرفه الآن باسم قلادة نظام حيدر أباد".

وتابعت بورومان أن القلادة تحتوي على عشرات الماسات المرصعة بالبلاتين، مع عدد من الأحجار الكريمة ذات الأشكال المختلفة ويتميّز بجمال تصميمه وفرادته".


المصدر: لها
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