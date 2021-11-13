23
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
16
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
شاهدوا القلادة المفضلة للملكة إليزابيث.. سعرها خيالي (صور)
Lebanon 24
13-11-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المعروف أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تمتلك أغلى المجوهرات بتصاميم خاصة واستثنائية تم تصميمها خصيصاً للعائلة المالكة، ومن ضمنها قلادة هي الأغلى في العالم، وتلقتها كهدية من حاكم حيدر أباد الذي كان يعتبر أحد أغنى الأشخاص في العالم.
وأشارت صحيفة "دايلي إكسبرس" البريطانية إلى أن الملكة البالغة من العمر 95 عاماً حصلت على القلادة من حيدر أباد العام 1947 أي قبل نحو 5 سنوات من توليها العرش، كهدية بمناسبة زفافها إلى الأمير فيليب الذي توفي في نيسان الماضي، عن عمر ناهز 99 عاما.
وأكدت خبيرة المجوهرات داينا بورومان مديرة التسويق في مؤسسة jewellerybox في لندن أن قلادة نظام حيدر أباد تعتبر أغلى قطعة مجوهرات ملكية في العالم، إذ تبلغ قيمتها أكثر من 66 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 90 مليون دولار أميركي.
وأضافت: "كانت هدية زفاف للأميرة إليزابيث أرسلها أحد أغنى الناس في العالم حينها، ويُقال إنه طلب من محلات كارتييه السماح للعروس باختيار أي شيء ترغب فيه من مجموعاتها، وإن إليزابيث اختارت تاجا بثلاثة دبابيس من الزهور الكريمة إلى جانب ما نعرفه الآن باسم قلادة نظام حيدر أباد".
وتابعت بورومان أن القلادة تحتوي على عشرات الماسات المرصعة بالبلاتين، مع عدد من الأحجار الكريمة ذات الأشكال المختلفة ويتميّز بجمال تصميمه وفرادته".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
أبراج لا يعجبها العجب.. تعرف إليها
Lebanon 24
أبراج لا يعجبها العجب.. تعرف إليها
00:30 | 2021-11-13
13/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها الجدي.. هذه الأبراج ستكون الاكثر حظاً عام 2022 بحسب توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
من بينها الجدي.. هذه الأبراج ستكون الاكثر حظاً عام 2022 بحسب توقعات ماغي فرح
04:38 | 2021-11-13
13/11/2021 04:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
02:01 | 2021-11-13
13/11/2021 02:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ العسل يفوق الحد الأدنى للأجور.. القيمة خيالية
Lebanon 24
سعرُ العسل يفوق الحد الأدنى للأجور.. القيمة خيالية
12:52 | 2021-11-12
12/11/2021 12:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رندلى جبور خارج "التيار".. وهذا هو السبب!
Lebanon 24
رندلى جبور خارج "التيار".. وهذا هو السبب!
04:17 | 2021-11-13
13/11/2021 04:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:10 | 2021-11-13
تطور مثير للجدل بين مصطفى فهمي وطليقته الاعلامية اللبنانية: هذا ما يقوله على "غروبات الواتس اب"
08:00 | 2021-11-13
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
05:00 | 2021-11-13
مذيعة أخبار الـ MTV بإطلالة أنيقة بالأبيض.. شاهدوا كيف بدت نبيلة عواد
04:00 | 2021-11-13
بوضعية جلوس مُثيرة لاميتا فرنجية حديث السوشيل ميديا.. تعرفوا إلى ابنها
03:00 | 2021-11-13
بفستان أسود قصير.. ستيفاني صليبا بغاية الانسجام ترقص على أغاني راغب علامة! (صور وفيديو)
02:00 | 2021-11-13
بإطلالة محتشمة إليسا تتألق في حفلها بموسم الرياض.. شاهدوا فستانها الفخم (فيديو)
فيديو
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
10:10 | 2021-11-13
13/11/2021 19:42:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
13/11/2021 19:42:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح غريب لفيفي عبده.. هذا ما أوصت به مسؤول القبر بعد وفاتها (فيديو)
Lebanon 24
تصريح غريب لفيفي عبده.. هذا ما أوصت به مسؤول القبر بعد وفاتها (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
13/11/2021 19:42:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact