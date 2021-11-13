أول تعليق لسميرة سعيد بعد أزمتها الصحية

انتاب جمهور الفنانة المغربية سميرة سعيد، جمهورها القلق إثر الإعلان عن إصابتها بوعكة صحية نتيجة الإجهاد الشديد الذي أصابها بسبب العمل المتواصل لساعات طويلة، أثناء فترة التحضير لحفلها بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية الذي أحيته مؤخرًا.وطمأنت سميرة خلال تصريحات صحافية، جمهورها بعدما تحسنت حالتها الصحية مؤكدة، أنها بخير والأمور الصحية أصبحت أفضل، وأنها تحضر حاليًا للمشاركة بحفل افتتاح الملتقي الخامس لمؤسسة "أولادنا" للأطفال من ذوى القدرات الخاصة، 16 تشرين الثاني الجاري، بدار الأوبرا المصرية، بأغنية جديدة تحمل عنوان "جهاز تسجيل"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى.وكانت النجمة المغربية أكدت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الملحن الراحل بليغ حمدي يعتبر هو الشخصية الأكثر تأثيرًا في حياتها، وأنها قابلته في المغرب، أثناء تواجده مع العندليب الأسمر في حفل غنائي بالقصر الملكي حيث تنبأ لسميرة، وكانت في الثانية عشرة من العمر، بمستقبل فني باهر.