المرأة

باريس هيلتون تكشف تفاصيل من ليلة زفافها: لقد بكى العريس

Lebanon 24
13-11-2021 | 23:00
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كشفت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأميركية، باريس هيلتون، عن تفاصيل من حفل زفافها ‏على رجل الأعمال، كاتر ريوم.‏

كما شاركت هيلتون (40 عاما) في مدونة لها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، رد فعلها الأول بشأن حفل زفافها، وأنها أصبحت "زوجة جديدة".

وبدأت حديثها قائلة: "كان يوم أمس هو اليوم المهم: حفل زفافي، لقد تمكنت أخيرا من تقبيل الأمير وبدأت السعادة التي كنت أحلم بها منذ أن كنت طفلة صغيرة".
وتطرقت باريس هيلتون إلى المشاعر التي تملكتها هي وعريسها عندما شاهدا بعضهما البعض لأول مرة قبل انطلاق حفل زفافهما، فقالت: "أخبرته أنه لا يستطيع البكاء لأنني حينها سأبدأ في البكاء وسأدمر الماسكارا الخاصة بي قبل السير وسط المدعوين، إلا أنه بكى بالفعل، لكنني أعتقد أنني بدأت في البكاء أولا، لقد كانت لحظة سندريلا وعرفت أنني وجدت حبي الحقيقي".

وتحدثت هيلتون في مدونتها كذلك عن أبرز لحظات تخللت حفل زفافها من كارتر ريوم، والتي شملت بريق الأضواء، وارتشاف الشمبانيا، والرقص على أغاني "دي جي".

واحتفلت باريس هيلتون وكارتر ريوم بحفل زفافهما يوم الخميس الماضي، بعد 9 أشهر من تقدمه لخطبتها.

وختمت رسالتها قائلة: "لقد كان أفضل يوم وليلة في حياتي، إذا كان بإمكاني القيام بذلك مرة أخرى، كنت سأفعل ذلك دون تردد".
المصدر: سبوتنيك
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