كلب منى أبو حمزة يشاركها في قيادة السيارة... شاهدوا الصور!

نشرت الاعلامية منى أبو حمزة فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهر كلبها وهو يشاركها في قيادة السيارة.

وظهر الكلب وهو يضع يديه على المقود، بينما أبو حمزة تقود السيارة.