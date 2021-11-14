المرأة

كلب منى أبو حمزة يشاركها في قيادة السيارة... شاهدوا الصور!

Lebanon 24
14-11-2021 | 00:16
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نشرت الاعلامية منى أبو حمزة فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهر كلبها وهو يشاركها في قيادة السيارة.
 
وظهر الكلب وهو يضع يديه على المقود، بينما أبو حمزة تقود السيارة.
 
 
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منى أبو حمزة

سيارة

قيادة

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