وصيفة ملكة جمال لبنان مثيرة بالاحمر القصير: "واوا" (صورة)

نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلي صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت بتوب كروب أحمر، بالاضافة إلى تنورة قصيرة.

وأعلنت طفيلي أنها تعرضت لجرح بسيط في ركبتها أثناء ركوبها "السكوتر"، وعلّقت قائلة: "واوا".