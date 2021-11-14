المرأة

أحدث ظهور لإيفانكا ترامب... إطلالة بسيطة ومن دون الخاتم الماسي! (صور)

Lebanon 24
14-11-2021 | 01:35
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شوهدت ابنة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، إيفانكا ترامب مع ابنها الأكبر جوزيف وهي مرتدية فستان مزين بحزام بقيمة 90 دولارًا أثناء تبرعها لبنك الطعام اليهودي المحلي في ميامي، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكانت إيفانكا البالغة من العمر 40 عامًا معروفة بإطلالاتها الأنيقة المميزة أثناء فترة عملها فى البيت الأبيض، لكنها اختارت فستان بتكلفة غير باهظة الثمن من تصميم ماركة الأزياء الألمانية السريعة "Lichi"، عند زيارتها لبنك الطعام.

وقامت إيفانكا، التي ظلت بعيدة عن الأضواء نسبيًا منذ انتقال عائلتها إلى فلوريدا، بإقران الفستان البيج القصير مع نظارة شمسية على هيئة عين القطة عند تنزهها مع طفلها البالغ من العمر ثماني سنوات، وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلا حول كتفيها.

وارتدت إيفانكا أيضاً مجوهرات بسيطة مثل خاتم بسيط في يدها اليمنى وأقراط ذهبية صغيرة، ولم يكن بيدها خاتم الزفاف أو الخطوبة الماسي الذي يزن 5.22 قيراط، ويُشاع أن قيمته تزيد عن 500000 دولار.
 
 

المصدر: اليوم السابع
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