ليدي غاغا: بريتني سبيرز مصدر إلهام

احتفلت المغنية الأميركية، ليدي غاغا، بتخلص مواطنتها المغنية، بريتني سبيرز، رسميا من الوصاية ‏المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات، بعد تعرضها لانهيار عقلي.‏ووصفت غاغا بريتني سبيرز بأنها "مصدر إلهام عاملته صناعة الموسيقى بشكل سيء"، بحسب تصريحاتها لوكالة "رويترز"، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "House of Gucci".وأوضحت أن صناعة الموسيقى لم تعامل بريتني سبيرز بشكل جيد بعد انهيارها العقلي، الذي دفعها لحلق رأسها بالكامل، ودخلت على إثره مركز إعادة تأهيل.وتابعت غاغا عن بريتني سبيرز: "إنها موهوبة للغاية، إنها ملهمة بشكل لا يصدق، وأنا سعيدة جدا لأننا سنحتفل اليوم، لدرجة أنها ستبدأ مرحلة جديدة من حياتها".