المرأة

وصية غريبة من فيفي عبده لحارس مقبرتها

Lebanon 24
14-11-2021 | 14:00
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حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على لقاء إذاعي جمعها بالاعلامية إنجي علي، عبر راديو "نجوم إف إم" في برنامج أسرار النجوم، حيث أدلت بتصريحات غريبة عن الموت والوصية التي أوصت بها حارس مقبرتها بعد وفاتها.
وقالت فيفي في تصريحاتها إن أزمة كورونا وغيرها من الأزمات التي أثرت على الحالة النفسية للمصريين ولدت لديها هي أيضًا حالة من الحزن، وفي سبيل ذلك رقصت للتفريج عنهم.
وأضافت أنها فكرت في فتح مقبرتها والجلوس في الحوش الخاص بها للتأقلم، وتابعت متهكمة: "أشوف هيعملوا إيه أما اروح، ده أنا بساير التربي دلوقت".
وتابعت: "عايزة أقول له وبوصيه من دلوقت، بقول له أنت هتعيش عيشة عمرك معايا خلي بالك، ده انا كنت بكلمه بقالي سنين، دلوقت بقول له ده أنا هبقى معاك اروي الدنيا".
وأضافت: "قلت له بلاش ورد عشان مينزلش مياه عليا خليك في البلاستيكات عشان البلاستيكات مش هتنزل مياه على الترب".
المصدر: لها
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