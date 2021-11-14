دينا بفستان الزفاف.. هل تزوجت؟

وضعت الفنانة الاستعراضية دينا جمهورها في حيرة شديدة، بعدما نشرت جلسة تصوير جديدة لها بفستان الزفاف، وظهرت بمفردها دون عريس، مع تعليق يؤكد أن الزواج أفضل شيء في الدنيا، وتوقع البعض أن تكون الجلسة من كواليس تصوير عمل فني جديد، ولكن أصدقاء دينا من داخل الوسط الفني قدموا لها التهنئة وكأنها تزوجت بالفعل.

دينا نشرت 4 صور لها بفستان زفاف نصفه الأسفل عبارة عن شورت قصير، مع طرحة بيضاء وباقة من الزهور، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع انستغرام قائلة: مافيش أحلى من الجواز، مع أيقونات لعريس وعروسة وخاتم الزواج، وجاءت التعليقات في البداية مرجحة أن الصورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "السيدة زينب"، ولكن دينا تلقت التهاني من صديقاتها التونسية لطيفة التي علقت قائلة: الف مبرووووووك يا حبيبة قلبى.

وعلقت النجمة صفاء جلال قائلة: الف مبروك حبيبتي ربنا يسعدك ويفرح قلبك الجميل، وقدجمت النهنئة أيضا الفنانة رندا البحيري وزميلتها هيدي كرم.



يذكر أن دينا خطفت الأنظار في الشهور السابقة بالتحول الكبير في إطلالتها وسخرت من الأنباء التي تم ترويجها حول خضوعها مؤخرا لجراحة تجميل في الأنف وعملية شد للوجه، مؤكدة أن جراحة تعديل الأنف تمت بالفعل ولكن منذ سنوات طويلة، وأشارت إلى أن سبب استعادة نضارة الوجه هو توقفها عن التدخين بعد إصابتها بفيروس كورونا.



دينا أعادت نشر صورتها من مهرجان أسوان بعد رواج صورة لها قبل وبعد جراحة التجميل، وعلقت قائلة: عملية الانف من ٣ سنيين. بس ماحدش شافها غير امبارح ...... غير امبارح !!!!