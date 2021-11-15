المرأة

هذه هي قصة خاتم خطوبة الملكة إليزابيث

Lebanon 24
15-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-886295-637725592786981691.jpeg
Doc-P-886295-637725592786981691.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لطالما كانت مجوهرات العائلة المالكة محطّ اهتمام الجمهور والصحافة، فلكلّ قطعة حكاية تروي تاريخ هذه الجوهرة، سواء كانت تاجًا أوبروش أو خاتمًا أو سوارًا أو أيّا يكن من التصاميم التابعة لمجموعة المجوهرات الملكية.

اليوم سنتناول قصة خاتم خطوبة الملكة إليزابيث ، الذى قدّمه لها الراحل الأميرفيليب دوق إدنبرة عندما تقدّم لخطبتها عام 1947.
 


تاريخ الخاتم:

تقول الرواية أنّ الأميرة أليس وهي والدة الأمير فيليب تلقتمن روسيا تاجًا كهدية زفاف من خالتها تسارينا ألكسندرا والقيصر نيكولاس الثاني.

بدأت قصة الخاتم عندما طلب الأمير من والدتهعام 1946 بسحب 3 قراريط من الماس، لتصميم خاتم خطوبته من إليزابيث .

ساعد الأمير في تصميم خاتم الخطوبة جنبًا إلى جنب مع صانع المجوهرات اللّندني فيليب أنتروبوس.

وفي لمسة رومانسية، صنع الدوق من الماس المتبقي من التاج سوارًا جميلًا لزوجته كهدية في يوم الزفاف. وقد ارتدته الملكة منذ ذلك الحين في العديد من المناسبات والصور.

مواصفات الخاتم:

يتميز خاتم خطوبة الملكة إليزابيث بحجر ماس لامع قُدّر بحوالي 3 قراريط ويحيط به 10 ماسات مرصوفة أصغر حجمًا. التصميم متواضع نسبيًا مقارنة بخواتم الخطوبة الملكية الأخرى خاصة خاتم الأميرة ديانا، ويعزو البعض سببَ بساطة التصميم إلى الفترة الزمنية التي كانت تمرّ على المملكة المتحدة، إذ أنّها كانت لا تزال تتعافى من الحرب العالمية الثانية.

أمر الأمير فيليب بصنع الخاتم في لندن لكن الماس نفسه له تراث روماني، تكريمًا لنسب عائلته، فهو مصنوع من مجوهرات رومانوف المذهلة، المقطف كما سبق وذكرنا من تاج والدته.

يُقال أن الخاتم تبلغ قيمته حوالي 150 ألف جنيه استرليني وفقًا لأحد أهم متاجر الماس.

ولا تزال الملكة ترتدي خاتم الخطوبة وخاتم الزواج معًا في يدها اليسرى، وغالبًا ما ترصدها عدسات المصوّرين تضع الخاتمين في اصبع واحد.
المصدر: هي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:00 | 2021-11-15
02:00 | 2021-11-15
23:00 | 2021-11-14
16:00 | 2021-11-14
14:00 | 2021-11-14
11:00 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website