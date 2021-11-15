25
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
بعد الخيانة... 4 طرق لإعادة الحب في العلاقة العاطفية
Lebanon 24
15-11-2021
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الإحساس بالحب من أكثر المشاعر التي يحتاجها الكثير من الأشخاص، والتي تعتبر ترجمة فعلية للعلاقات العاطفية، كما يجب أن تكون مثالية فعلى الطرفين فيها تبادل مشاعر الحب سواء بالكلمات أو الرسائل وأبرزها الأفعال التي تدل على حب الشخص للطرف الآخر، ولتجديد مشاعر الحب طرق كثيرة خاصة لو بدر من أحد الطرفين خيانة جعلت بينهم جفوة كبيرة تحتاج لتواصل مرة أخرى، فما هي طرق إستعادة الشعور بالحب إلى علاقتك مع الحبيب وتجديدها بعد حدوث خيانة من أحدهم؟
التواصل
يعد التواصل أحد أفضل الطرق لتحسين مشاكل العلاقات والعمل على حلها، خاصة للمرتبطين الذي بينهم مسافة كبيرة ولا يتقابلان باستمرار، سواء بالاتصال أو الرسائل، كما أكدت استشاري الطب النفسي على ضرورة اتباع هذه الطريقة لأنها تجعل من الصعب تخلي أحد الأطراف عن شريك حياته.
التكفير عن الذنب
ضرورة معرفة الخائن بذنبه مع المحاولة طوال الوقت لمحبوبه التكفير عنه، وقبول اللوم والاستماع جيداً للحبيب مع وضع اسباب منطقية لفعلته حتى لو كانت الكلمات التي يسمعها تؤلمه، ويعلم جيداً أن الأمر سيتناسى مع مرور الوقت لو كان بالفعل صادقاً خاصة بعد فترة من خيانة الحبيب.
تذكر المميزات
تذكر كل طرف مميزات الطرف الأخر يجعل الحياة العاطفية مليئة بالشغف والحب، كما أن إبراز وتفخيم المميزات يجعل هناك صبراً إذا قصر أحد طرفي العلاقة مع الأخر بل ويجد له حججاً لكي يستمر ولا ينفصل عنه، وتعتبر حلاً أمثل لإنهاء المشاكل العاطفية.
المشاركة
تمتاز المشاركة بأنها اسرع طريق للتواصل بين المحبين، سواء تكون مشاركة بالرأي أو مشاركة فعليه لأحد الأنشطة التي تقوم بها، كما أن هذه الطريقة تجعل الطرفين متقاربين بشكل كبير، ويزيد من فرص تجدد الحب واعادة الشعور به طوال لاوقت.
المصدر: اليوم السابع
الأكثر قراءة
سيارات كهربائية لبنانية...من قلب الأزمات إلى العالم
Lebanon 24
سيارات كهربائية لبنانية...من قلب الأزمات إلى العالم
07:00 | 2021-11-14
14/11/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خطوات تُنعش رواتب اللبنانيين.. هكذا سينخفض الدولار
Lebanon 24
3 خطوات تُنعش رواتب اللبنانيين.. هكذا سينخفض الدولار
13:30 | 2021-11-14
14/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بشرى كهربائية" من وزير الطاقة.. هذا ما قاله عن التغذية ورفع الفاتورة
Lebanon 24
"بشرى كهربائية" من وزير الطاقة.. هذا ما قاله عن التغذية ورفع الفاتورة
14:54 | 2021-11-14
14/11/2021 02:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحرّكات مشبوهة".. هل من مخاوف على الوضع الأمني؟
Lebanon 24
"تحرّكات مشبوهة".. هل من مخاوف على الوضع الأمني؟
14:16 | 2021-11-14
14/11/2021 02:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ بالسكاكين وجرحى في بعورته.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
هجومٌ بالسكاكين وجرحى في بعورته.. ماذا يحصل؟
10:54 | 2021-11-14
14/11/2021 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
05:00 | 2021-11-15
هذه هي قصة خاتم خطوبة الملكة إليزابيث
02:00 | 2021-11-15
جيسي عبدو تتعرض للسحر... هذا ما حصل معها!
23:00 | 2021-11-14
دينا بفستان الزفاف.. هل تزوجت؟
16:00 | 2021-11-14
5فوائد لا تخطر على بال لبيكربونات الصوديوم.. اكتشفيها!
14:00 | 2021-11-14
وصية غريبة من فيفي عبده لحارس مقبرتها
11:00 | 2021-11-14
زوجة معتصم النهار تنفي انفاصلهما بصور جديدة
فيديو
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
10:10 | 2021-11-13
15/11/2021 13:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
15/11/2021 13:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح غريب لفيفي عبده.. هذا ما أوصت به مسؤول القبر بعد وفاتها (فيديو)
Lebanon 24
تصريح غريب لفيفي عبده.. هذا ما أوصت به مسؤول القبر بعد وفاتها (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
15/11/2021 13:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact