المرأة

بعد الخيانة... 4 طرق لإعادة الحب في العلاقة العاطفية

Lebanon 24
15-11-2021 | 03:00
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الإحساس بالحب من أكثر المشاعر التي يحتاجها الكثير من الأشخاص، والتي تعتبر ترجمة فعلية للعلاقات العاطفية، كما يجب أن تكون مثالية فعلى الطرفين فيها تبادل مشاعر الحب سواء بالكلمات أو الرسائل وأبرزها الأفعال التي تدل على حب الشخص للطرف الآخر، ولتجديد مشاعر الحب طرق كثيرة خاصة لو بدر من أحد الطرفين خيانة جعلت بينهم جفوة كبيرة تحتاج لتواصل مرة أخرى، فما هي طرق إستعادة الشعور بالحب إلى علاقتك مع الحبيب وتجديدها بعد حدوث خيانة من أحدهم؟

التواصل
يعد التواصل أحد أفضل الطرق لتحسين مشاكل العلاقات والعمل على حلها، خاصة للمرتبطين الذي بينهم مسافة كبيرة ولا يتقابلان باستمرار، سواء بالاتصال أو الرسائل، كما أكدت استشاري الطب النفسي على ضرورة اتباع هذه الطريقة لأنها تجعل من الصعب تخلي أحد الأطراف عن شريك حياته.

التكفير عن الذنب
ضرورة معرفة الخائن بذنبه مع المحاولة طوال الوقت لمحبوبه التكفير عنه، وقبول اللوم والاستماع جيداً للحبيب مع وضع اسباب منطقية لفعلته حتى لو كانت الكلمات التي يسمعها تؤلمه، ويعلم جيداً أن الأمر سيتناسى مع مرور الوقت لو كان بالفعل صادقاً خاصة بعد فترة من خيانة الحبيب.

تذكر المميزات
تذكر كل طرف مميزات الطرف الأخر يجعل الحياة العاطفية مليئة بالشغف والحب، كما أن إبراز وتفخيم المميزات يجعل هناك صبراً إذا قصر أحد طرفي العلاقة مع الأخر بل ويجد له حججاً لكي يستمر ولا ينفصل عنه، وتعتبر حلاً أمثل لإنهاء المشاكل العاطفية.

المشاركة
تمتاز المشاركة بأنها اسرع طريق للتواصل بين المحبين، سواء تكون مشاركة بالرأي أو مشاركة فعليه لأحد الأنشطة التي تقوم بها، كما أن هذه الطريقة تجعل الطرفين متقاربين بشكل كبير، ويزيد من فرص تجدد الحب واعادة الشعور به طوال لاوقت.
المصدر: اليوم السابع
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