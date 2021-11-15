نصائح من خبراء الموضة لترتيب خزانة ملابسك

تواجه أغلب النساء صعوبة في إبقاء خزانة الملابس الخاصة بهن مرتبة طوال الوقت، وبحسب خبيرة الموضة والأزياء دينا سيلفر، فإن هناك بعض القواعد الأساسية التي يجب على المرأة اتباعها والرجوع إليها، عندما تقوم بتنظيف خزانة الملابس الخاصة بها وترتيبها. وفي السطور القادمة، سنستعرض بعض هذه النصائح.

معروف منذ القدم أن القطع ذات الجودة العالية غالية الثمن؛ وذلك لأنها تعيش لفترة أطول، ويُمكنك ارتداؤها لسنوات، دون أن تتأثر أو تتمزق أو يبهت لونها.

لذلك، تنصح دينا سيلفر السيدات دائمًا عند ترتيب خزانة الملابس الخاصة بهن، بالتخلص من القطع ذات الجودة المنخفضة، خاصة إذا ظهر عليها بعض العلامات، مثل التلف، أو البقع، أو بدت وكأنها مهترئة أو أصبح لونها باهت.

وتضيف سيلفر، أن أفضل وقت لتخلص من هذه القطع، هو أثناء ترتيب الخزانة.

جميعنا نمتلك تلك القطع التي نحبها كثيرًا، لكننا لا نرتديها لأنها لم تعد على مقاسنا، لذلك يجب عليكِ التخلص من القطع التي لم تعد على مقاسك، سواء تلك التي أصبحت ضيقة أو واسعة، التي مر عليها أكثر من سنة ولم ترتديها، فاعلمي أنه فقد حان الوقت للتخلي عنها، إما بالتبرع بها أو التخلص منها.

تنصح دينا سيلفر الفتاة، بالتخلص من القطع التي لم ترتديها خلال الأشهر الماضية، لأن هذا دليل على أنكِ لن ترتديها مرة أخرى.

جميعنا نمتلك بعض الفساتين الترتر والقمصان الشيفون والحقائب المزيفة أو المقلدة عن ماركات عالمية، والبناطيل الممزقة، ونحن على يقين أننا لن نرتديها مرة أخرى على الإطلاق، إلا أننا نقوم بتكديسها بخزانة الملابس، بسبب خوفنا من التخلص من الأشياء، حتى إن لم نكن نستخدمها منذ سنوات.

وبحسب دينا سيلفر، فإن معظم الفتيات يمتلكن الكثير من القطع التي لم يرتدينها منذ سنوات لأن موضتها أنتهت وتعلم جيداً أنها لن تعود، لكن في الحقيقة من الأفضل التخلص من هذه القطع لأن ذلك سيساعد على ترتيب الخزانة والتخلص من الفوضى، وأيضًا توفر لكِ مساحة جيدة في الخزانة.