ليبقى راتبك لآخر الشهر... 6 نصائح يجب معرفتها قبل التسوق

حرص الكثير من الأشخاص مع انتشار فيروس كورونا، على شراء معظم احتياجاتهم من خلال التسوق عبر الإنترنت، وقد أفرط البعض في عمليات الشراء، حتى باتوا يشترون أشياء لم يستعملوها ليتفاجئون في نهاية الشهر بإنفاقهم مرتبهم بالكامل، وهي المشكلة التى تتفاقم في فترات العروض والخصومات، فاليك نصائح لكي

تساعد في عدم الإفراط فى الشراء، خاصة في فترة عروض البلاك فرايداي وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.