المرأة

أصالة تتعرض لموقف محرج.. تمزق فستانها (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2021 | 03:14
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أوردت تقارير صحفية أن الفنانة السورية أصالة تعرقلت قبل حفلها في الأوبرا ضمن مهرجان الموسيقى العربية، وهو ما أدى إلى تمزق جزء من فستانها، ولكنها تداركت الأمر سريعًا وأعطت الإشارة للفرقة الموسيقية بالبدء.

 

A post shared by Huda Soula (@hoda_assala_)


 

واستغلت أصالة الفرصة أثناء تواجدها على المسرح لتهدي أغنية "الورد البلدي" لزوجها فائق حسن، وقالت: "اهديها لزوجي وحبيبي وصديقي".

 

وبأسلوبها قدمت أصالة اعتذارها للجمهور بسبب حضورها متأخرة لحفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حيث كان من المقرر أن تتواجد على المسرح في تمام الثامنة مساءً ولكنها تواجدت في التاسعة والنصف.

 

وقالت أصالة مع بدء حفلها: "أنا آسفة.. أول مرة في حياتي اتأخر وآخر مرة، سعيدة بحضوركم وإن شاء الله تتبسطوا اليوم".

المصدر: البوابة
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