المرأة

ممثلة مشهورة في المستشفى... وهذا وضعها الصحي

Lebanon 24
16-11-2021 | 08:36
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تعرضت الفنانة السورية انطوانيت نجيب لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى مستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة السورية دمشق بحسب ما أعلنت نقابة الفنانين عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
 
وطمأنت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين تماضر غانم جمهور نجيب ومحبيها على صحتها.
وبينت أنها كانت تجري مراجعة دورية يوم أمس الاثنين بحيث تتابع منذ زمن غسيل الكلى وبعد عودتها إلى منزلها عانت من مضاعفات استدعت نقلها إلى المستشفى، وهي الآن بحالة صحية جيدة، وتحت المراقبة ومن المقرر أن تخرج في وقت آخر خلال اليوم الثلاثاء وتعود إلى منزلها بعد التأكد من استقرار وضعها الصحي.
المصدر: فوشيا
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