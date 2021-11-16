المرأة

بيع بعض مجوهرات هند رستم بمزاد علني في سويسرا.. والجمهور غاضب! (صور)

Lebanon 24
16-11-2021 | 23:24
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أقيم في قاعة سوثبي والتي تعد أشهر قاعات المزادات في العالم مزاد مجوهرات الفنانة الراحلة هند رستم في سويسرا، حيث تم بيع سوارها وقلادتها وأقراطها.

 
 
 
 

وفاقت أسعار المجوهرات توقعات القائمين على المزاد، حيث بيع "سوار ألماس" مزين بالزمرد بأكثر من 57 ألف دولار، كذلك "قلادة وأقراط" من الماس بأكثر من 50 ألف دولار.

 

وكان المزاد العلني قد أقيم في سويسرا وسبق المزاد معرض في مركز دبي المالي العالمي واستمر المعرض في الفترة من 4 وحتى 7 تشرين الأول الماضي.

 

يذكر أن مجموعة المجوهرات التي تم عرضها مكونة من سوار من الألماس والزمرد وقلادة رائعة وزوج من الأقراط المرصعة بالماس من تصميم ديفيد ويب.

 

وكانت قد أثيرت ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد الإعلان عن إقامة المزاد لبيع مجوهرات هند رستم من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن هذه المجوهرات تعد ثروة قومية لا يحق لأحد أن يتصرف فيها لانتمائها لشخصية عامة.

 

المصدر: لها
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