8 أمور يعشقها الزوج في زوجته.. ما هي؟

ليس الجمال فقط هو ما يبحث عنه الأزواج، فالجمال وحده لا يكفي لإسعاد الزوج، فما هي الامور والتصرفات التي تجذب الرجل لزوجته أكثر وتجعله سعيداً؟•محترمة ومقدرة لزوجهافالإحترام أمر هام جدا لضمان قدسية الحاة الزوجية، فإحترام الزوجة لزوجها وتقديرها له ي حضوره وغيابه، يرفع من شأنه ويكون دوما حافزا له على تقديم الأفضل لها، وهو أمر يعزز من رجولته أمام الجميع، والتي تحرص عليها زوجتها.•مستمعة جيدة لهيسعد الزوج كثيرا عندما تستمع له زوجته بعناية وتركيز، فإصغاؤها جيدا لما يقوله يخفف عنه ما يقلقه وما يزعجه، وبذلك تكون هي الشخص الوحيد الذي يلجأ إليه وقت ضيقه، لأنها تجيد فن الإصغاء وتبرع فيه.•غير متصنعةهكذا يحب الزوج زوجته عفوية تتصرف بتلقائية نابعة من داخلها، فكما يكره الزوج والرجل عموما المرأة المتكلفة المطصنعة التي تعتمد على الزيف والزور.•شخصيتها القويةظاهرياً يخشاها الرجل ولكن بداخله يقدرها ويحترمها ويسعد إذا كانت كذلك، لأنها تملك ذات مستقلة تثبت جدارتها في التصرف إذا ما وقعت في مشكلة ما، وهي بمفردها، كما أن الرجل يستند إليها أحيانا للمشورة وهو واثق جدا من رأيها وحكمتها.•إيجابيتها ومرحها وتفاؤلهانعم، فإن أكثر ما يأسر الأزواج إيجابية الزوجات ومرحهن وحسهن الفكاهي، والتفاؤل الذي تعكس آثاره على زوجها القلق من أمر أو مشكلة ما، ما يخفف عنه وطأة ما هو فيه.•قدرتها على تدليله والإهتمام بهفالرجل طفل صغير يفرح بالتدليل، والإهتمام، ويأمل في أن يكون محور الرعاية والعناية دائما، وبذلك تملك الزوجة قلب زوجها، تضمن حبه، وولاءه لها.•حسن تدبيرهاإذ يكتمل هناء الرجل بالزوجة التي تحسن التدبير، وتقتصد، ولا تبخل، فهي تعي مقدار النعمة وتحافظ على رزقه وترعاه وتدخر، فتكون هي السند الأول لزوجها إذا ما واجهته مشكلة مالية لسبب أو لآخر، فالزوج يكره الزوجة المسرفة المبذرة.•حفاظها على مظهرهافهي دوما مهتمة بنفسها لها ولزوجها، فيسر برؤيتها، ويتمتع بجمالها، ويسعد بأنسها وقربها منه، فلتكوني دوما معتنية بجمالك ومظهرك في المنزل وخارجه لتكسبي ألفة زوجك لك دوما.