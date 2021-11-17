ليست المرأة فقط هي من تحب أن تشعر بأنها جذابة ومرغوب فيها، الرجل أيضاً يحتاج إلى الشعور بأن شريكة حياته ترغب به، وأنه يمتلك قدراً كافياً من الجاذبية.تابعي القراءة وتعرفي إلى 10 طرق لتشعري زوجك بأنه جذاب ومرغوب فيه.1- بادري إلى العلاقة الحميمةأكثر ما يشعر الرجل بأنه غير مرغوب فيه، هو عزوف زوجته عن العلاقة الحميمة، لذا فإن مغازلتك زوجك، ومبادرتك إلى العلاقة الحميمة، تشعره بأنكِ ترغبين فيه.2- امدحيه أمام الآخرينمدح زوجك وذكر صفاته الجيدة أمام الآخرين يشعره بالتقدير، وأن زوجته فخورة به. من المهم أيضاً أن تتحدثي عنه بإيجابية أمام أطفالكما.3- اجعليه يراكِ تنظرين إليهعندما يلاحظ زوجك بأنكِ تنظرين إليه وتهتمين بوجوده، فإنه يشعر بحبك له. احرصي دائماً على التواصل البصري مع زوجك.4- أخبريه بوضوحالكلمات مهمة أيضاً لإرسال المشاعر. أخبري زوجك بوضوح أنه جذاب وأنكِ تحبينه وترغبين في وجوده معكِ.5- بادري إلى التواصل العاطفيالتواصل العاطفي ليس العلاقة الحميمة فحسب، وإنما أي لفتة رومانسية تجعل زوجك يشعر بحبك له. لذا بادري بالتواصل العاطفي مع زوجك ليشعر أنكِ ترغبين فيه.6- اشتري له هديةالرجال أيضاً يشعرون بالتقدير عند تلقي الهدايا.7- اشتري لنفسك هدية تكون له هواشتري لنفسك شيئاً يعود بالفائدة عليه، مثل ملابس نوم مثيرة، أو عطر مثير، سوف يشعر زوجك برغبتك فيه بالتأكيد لأنكِ مهتمة بإرضائه.8- اطلبي مساعدتهمن الجيد أن تكوني مستقلة وقوية، ولكن الرجل يريد أن يشعر باحتياجك إليه وأن وجوده في حياتك مهم، لذا اطلبي المساعدة من زوجك من وقت لآخر حتى يشعر بأهميته في حياتك.9- أشركيه في تربية الأطفالعندما يقتصر دور الرجل في الأسرة على إنفاق المال، فإنه يشعر بعدم أهميته، لذا أشركي زوجك في شؤون الأسرة وتربية الأطفال، ولا تتجاهلي نصائحه وتوجيهاته.10- لا تقارنيه سلباً برجال آخرينقبل أن تقارني زوجك برجل آخر، ضعي نفسك في مكانه، بالتأكيد لن تكوني سعيدة عندما يقارنك سلباً بامرأة أخرى، سوف يشعرك هذا بأنكِ غير كافية، ويزعزع ثقتك بنفسك، لذا لا تقارني زوجك أبداً برجال آخرين، بل استخدمي أسلوب التشجيع وأظهري إعجابك به.