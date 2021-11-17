محامية الاعلامية اللبنانية تكشف خفايا القضية.. هكذا طلق مصطفى فهمي فاتن موسى وارتكب جريمة بحقها

في تطوّر جديد لأزمة طلاقها من النجم مصطفى فهمي، فاجأت الإعلامية فاتن موسى متابعيها على تطبيق "انستغرام" ببيان جديد صادر عن محاميتها يكشف تفاصيل وتطورات الأمور على خلفية اتهامها بإقتحام شقة العائلة وكسر الاقفال والاستيلاء على ما في داخلها، من اموال ومتعلقات خاصة به وبشقيقه.وأكد البيان أن النجم المصري أقرّ أمام النيابة العامة أول أمس، بأنه قام بتنزيل وحيازة ثمانية عشر شنطة تخص جزءا من المتعلقات الشخصية للإعلامية اللبنانية من شقة الزوجية الكائنة بشارع النيل-الدقي، حيث قام باستغلال عدم وجودها في مصر حتى يقوم بتطليقها طلاقاً غيابياً رجعياً، الأمر الذي يكون ارتكب معه جريمة سرقة منقولاتها ومتعلقاتها الشخصية ومصوغاتها واللاب توب الخاص بها والمعروض عليها أمام النيابة العامة الاثنين أول أمس لاستلامه".ولفتت إلى أن هذا كله "يؤكد وجود تعارض بأقوال فهمي سواء في أي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف الإلكترونية، والمحضر الذي فُتح يوم 10 نوفمبر في دايرة قسم الدقي".وشددت المحامية على أن موكلتها متمسكة بالحفاظ على كافة حقوقها في السب والقذف والبلاغ الكاذب من قبل طليقها.