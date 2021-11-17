طفلك يتذوق الطعام داخل الرحم؟!

يحب طفلك الموز والفراولة، ولكنه لا يحب التفاح.. هل تعلمين أن تفضيل نكهات بعض الطعمة، وعدم تفضيل نكهات أخرى، يبدأ منذ وجود طفلك داخل رحمك؟هذا ما ذكره تقرير طبي ألماني، حيث أشار التقرير إلى أن الجنين يستطيع تذوق نكهات الطعام من الأسبوع العاشر إلى الأسبوع الرابع عشر من الحمل، فبينما يحصل طفلك على الطعام عبر السائل الأمنيوسي، تبدأ براعم التذوق بالعمل، ما يساعد الطفل على تمييز نكهات الطعام، وتبدأ تفضيلاته.التقرير تطرق أيضاً لضرورة اتباع الأم نظام غذائي صحي ومتوازن، يشمل البروتين الحيواني، والحبوب الكاملة، والخضروات والفواكه الطازجة، ومنتجات الألبان، وذلك من أجل تغذية الجنين جيداً، ما يساهم في نموه بصورة سليمة وصحية.كذلك نصح التقرير بضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة الأطعمة غير الصحية، وحذر من اتباع الأم الحامل نظام غذائي أحادي، حيث إن هذا يعرّض الطفل للإصابة بأمراض خطيرة في المستقبل، مثل داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستوى الكوليسترول في الدم، وزيادة محيط الخصر، كما يزيد خطر أصابته بالأمراض التي تصيب القلب والأوعية الدموية.