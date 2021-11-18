5 أمور تؤدي إلى هروب الرجل خلال العلاقة.. لا تفعليها!

أمور تؤدي إلى هروب الرجل، عندما يحب الرجل ويدخل في علاقة مع المرأة، يأمل أن يجد فيها أكثر ما يسعده، وما يجعله يتخذ قرار الزواج منها بسهولة، فالحب وحده دون الأساسيات التي تحافظ عليه غير كافياً لنجاح العلاقة، ولذلك يهرب الرجل منها.ويعني عدم وجود هذه الأساسيات، توافر أمور تؤدي إلى هروب الرجل من العلاقة، والتي سنذكرها في السطور التالية، لتكون مرجعاً مهماً للعلاقة بين الرجل والمرأة.الإهماليأتي الإهمال ضمن أمور تؤدي إلى هروب الرجل من العلاقة، لأن الإهمال يزعج الرجل ويؤرقه، ويجعله يشعر بقلة قدره عنده أنثاه، لأن الإهتمام من علامات الحب التي يجب أن تكون متوافرة في العلاقة بين الرجل والمرأة، وبإنعدامه وإستمرار عدم وجوده يعجل بهروب الرجل.إنعدام التقديرمن أمور تؤدي إلى هروب الرجل من العلاقة، إنعدام التقدير، لأن الرجل يحب أن يكون على رأس أولويات المرأة التي يحبها وتحبه، ويحب أن يشعر بتقديرها له ولكل ما يجمعهما ببعضهما البعض، وبإنعدام تقدير المرأة للرجل، وإستهتارها بعلاقتها به، يهرب الرجل من العلاقة دون تردد، ويعد ذلك أمراً طبيعياً.الخيانةمفهوم الخيانة عميق جداً، فهي لا تقتصر على الخيانة الملموسة والمعروفة لنا جميعاً فقط، لأن هناك خيانة معنوية أيضاً وكلاهما من أمور تؤدي إلى هروب الرجل من العلاقة، ومن أمثلة خيانة المرأة للرجل معنوياً، عدم إيمانها به، وخذلانها له، وعدم الإهتمام بدعمه ومواساته عند الحاجة وفي المواقف الصعبة التي تستدعي ذلك، كما أن عدم تفهم المرأة لما يمر به الرجل من صعاب هو نوع من الخيانة، لأن الإخلاص يعني الإهتمام بكل تفاصيل العلاقة وبكل الأحداث التي تتخللها، وأخذها في الإعتبار.طباع المرأةطباع المرأة أيضاً من أمور تؤدي إلى هروب الرجل من العلاقة، حيث توجد طباع للمرأة لا يستطيع الرجل تحملها، مثل التسلط، والغرور، والأنانية، والعناد، لأنها صفات تحول دون إستقرار علاقته بها بعد الزواج.إنعدام الإنسجاملا ينتظر الرجل كثيراً عند ظهور بوادر إنعدام الإنسجام بينه وبين المرأة، لأن ذلك يحكم على حياتهما بعد الزواج بالفشل، لأن الإنسجام وكذلك التفاهم من أهم الأمور التي يتحقق استقرار الزواج معها، ولهذا السبب يهرب الرجل من العلاقة، ولذلك يدخل إنعدام الإنسجام ضمن أمور تؤدي إلى هروب الرجل من العلاقة.