بعد إعترافه بالاستيلاء على مقتنياتها.. ازمة مصطفى فهمي وطليقته الاعلامية اللبنانية حديث الجمهور





وكتبت لقاء على منشور فاتن موسى عبر حسابها في "إنستغرام" والذي كشفت فيه عن اعترافات طليقها أمام النيابة وإقراره بأخذ بعض متعلقاتها من شقة الزوجية، قائلةً: "حاجة تحزّن الحقيقة معلش حبيبتي حقك على راسنا".



وبدورها، ردّت فاتن موسى عليها كاتبةً: "يخليلي قلبك وراسك دعواتكن حبيبتي ومصر هي بلدي كمان".



بعد اعترافات الفنان مصطفى فهمي أمام النيابة العامة بأنه هو الذي أخفى متعلقات طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، تضامن معها عدد كبير من النجوم، بينهم الفنانة لقاء الخميسي التي علّقت على أزمة موسى مع طليقها.وكتبت لقاء على منشور فاتن موسى عبر حسابها في "إنستغرام" والذي كشفت فيه عن اعترافات طليقها أمام النيابة وإقراره بأخذ بعض متعلقاتها من شقة الزوجية، قائلةً: "حاجة تحزّن الحقيقة معلش حبيبتي حقك على راسنا".وبدورها، ردّت فاتن موسى عليها كاتبةً: "يخليلي قلبك وراسك دعواتكن حبيبتي ومصر هي بلدي كمان".

يُذكر أن فاتن موسى نشرت بياناً كشفت من خلاله اعترافات مصطفى فهمي أمام النيابة العامة. وجاء في البيان: "بيان لمحامية الإعلامية فاتن موسى، الفنان مصطفى فهمي يقرّ أمام النيابة العامة أول أمس بأنه قام بتنزيل وحيازة ثماني عشرة شنطة تخص جزءاً من المتعلقات الشخصية للإعلامية مدام فاتن موسى من شقة الزوجية الكائنة بشارع النيل- الدقي، حيث استغلّ عدم وجودها في مصر ليطلّقها طلاقاً غيابياً رجعياً".



وأضاف البيان: "الأمر الذي يكون قد ارتكب معه جريمة سرقة منقولاتها ومتعلقاتها الشخصية ومصوغاتها واللاب توب الخاص بها والمعروض عليها أمام النيابة العامة الاثنين أول أمس لاستلامه، ما يؤكد وجود تعارض في أقواله، سواء في أي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف الإلكترونية، والمحضر الذي فُتح يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر في دائرة قسم الدقي".



وكانت فاتن موسى قد اتّهمت طليقها مصطفى فهمي بالاستيلاء على متعلقاتها، ونشرت فيديوهات عبر صفحتها في "إنستغرام" كشفت فيها عن اختفاء أغراضها الشخصية من شقتها في مصر.

ولا تزال ازمة مصطفي فهمي وفاتن موسى حديث الجمهور على السوشيل ميديا.