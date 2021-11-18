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المرأة
حالة من الجدل حول وفاة إعلامية شهيرة... هل ماتت بسبب تشخيص طبّي خاطىء؟
Lebanon 24
18-11-2021
|
06:52
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تسببت وفاة الإعلامية المصرية شيرين دويك، بعد صراع مع المرض، في حالة من الجدل حول سبب وفاتها.
وبعد وفاتها بساعات قليلة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب وفاتها هو جلطة في الشريان التاجي الخلفي، حسبما تردد، ولكن سرعان ما خرجت زميلتها الإعلامية ميرفت المليجي لتكشف حقيقة الأمر عبر حسابها الشخصي "فيسبوك" وتوضح أنها تعرضت لتشخيص خاطئ من بعض الأطباء، بعدما توجهت إلى أحد المستشفيات فور شعورها بألم شديد في المعدة، ولكن الطبيب شخص الحالة على أنها مشكلة في القولون، إلا أنها توفيت فجأة أثناء النوم.
المصدر: روسيا اليوم
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