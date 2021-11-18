المرأة

كيندال جينر بفستان "مقطع"...هل هو الأجرأ؟ (صور)

Lebanon 24
18-11-2021 | 16:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لعارضة الأزياء كيندال جينر خلال سهرة حضرتها مع صديقاتها.
اللافت كان فستانها الجريء الذي ارتدته، حيث بدا مقسّمًا بطريقة غريبة جداً، وكأنه ممزق.
 
 
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كيندال جينر

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