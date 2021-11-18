كيندال جينر بفستان "مقطع"...هل هو الأجرأ؟ (صور)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لعارضة الأزياء كيندال جينر خلال سهرة حضرتها مع صديقاتها.

اللافت كان فستانها الجريء الذي ارتدته، حيث بدا مقسّمًا بطريقة غريبة جداً، وكأنه ممزق.