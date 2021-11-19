نجمات تزوجن برجال يصغرنهن بسنوات.. من هنّ؟

ما زالت أصداء زواج الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي مؤخرا تتفاعل خصوصا بعد أن هاجمها شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز علناً على خلفية هذه العلاقة. وأكثر ما يثير الجمهور في هذه الزيجة هو فارق العمر بين الثنائي اذ يلامس السبع سنوات تقريبا إذ علق بعضهم على الزيجة بالقول إن العمر غير مهم والتفاهم هو العنصر الأكثر أهمية في الحياة الزوجية بينما اعتبر البعض أنه من الأفضل أن يكون الزوج أكبر سناً.ولكن ياسمين عبد العزيز لم تكن الفنانة الوحيدة التي خاضت تجربة الزواج من رجل يصغرها بسنوات إنما سبقها الى ذلك نجمات كُثُر. بعض هذه الزيجات اثبتت نجاحها وما زالت مستمرة حتى اليوم فيما لم تصمد زيجات اخرى كثيراً وانتهت بالانفصال والفضائح.فمن هن أبرز النجمات اللواتي خضن تجربة الزواج من رجال يصغرنهن بسنوات؟- أنغام وأحمد إبراهيمفي العام 2019 صدمت الفنانة أنغام الجمهور بزواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم المتزوج من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان والذي تكبره بنحو 11 عاما. وصدمت هذه الزيجة الجمهور خصوصا أن الاعلان جاء بعد الشائعات الطويلة التي طالت الثنائي، لا سيما بعد طرح ألبوم أنغام الجديد "حالة خاصة جدًا"، والاطمئنان على نجاحه، واستمر الثنائي في إعلان حبهما على الملأ بغض النظر عن الفارق العمري وظهرا بمشاهد رومانسية كبيرة إلى أن انصدم الجمهور مرة ثانية بإعلان انفصال الثنائي عن بعضهما في شهر آذار 2020.-سمية الخشاب وأحمد سعدفي العام 2017 أثارت أيضا الفنانة سميّة الخشاب بلبلة وسط الجماهير عندما تزوجت من الفنان أحمد سعد إذ لم يكن احد يتوقع هذا الارتباط بسبب فارق العمر اذ كانت العروس تبلغ من العمر 51 عاما فيما الزوج لم يتجاوز الـ 37، الأمر الذي ترك علامات استفهام كثيرة ولاسيّما أنّ أحمد سعد انفصل عن خطيبته ريم بارودي التي اتهمت سمية الخشاب بسرقة خطيبها. ولكن الجمهور صُدم عند إعلان الثنائي انفصالهما وسط فضائح ودعاوى قضائية واتهامات متبادلة بالسرقة واتهام الخشاب لطليقها بتعنيفها جسدياً.-هيفا وهبي واحمد ابو هشيمةومن بين الفنانات اللواتي تزوجن من رجال أصغر منهن بسنوات نذكر النجمة هيفا وهبي التي تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إذ كانت تكبره بـ 10 سنوات. هذا الزواج الذي بدأ بحفل زفاف كلّف ملايين الدولارات انتهى بالطلاق بعد بضع سنوات وأعربت وهبي لاحقا عن ندمها على هذا الزواج.