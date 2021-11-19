المرأة

7 نصائح طبيعية للعناية بالبشرة الحساسة يوميًا

Lebanon 24
19-11-2021 | 05:00
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البشرة الحساسة تكون معرضة للحكة والتهيج والالتهابات أكثر من أنواع البشرة الأخرى،  خاصة عند استخدام مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بها. فما هي الطرق والنصائح للاعتناء بهذا النوع من البشرة يومياً؟

- احرصي على استخدام المنتجات الخاصة بها والتي تحتوي في تركيباتها على مكونات طبيعية، وابتعدي عن استخدام المحتوية على المواد الكيميائية والزيوت، لأنها قد تتسبب في سد المسامات مما يصيب بشرتكِ بالبثور وحبوب الشباب و تهيج الجلد.

- احرصي على تنظيف بشرتك جيدًا باستخدام غسول خال من الصابون والكحول، ويبلغ الأس الهيدروجيني له 5.5، كذلك يمكن أن يحتوي على زيوت نباتية لأنه يساهم في تنعيم البشرة وجعلها براقة وجذابة.

- احرصي على أن تكون كافة المنتجات التي تستخدمينها في العناية ببشرتكِ خالية من الصبغات والعطور والزيوت واللانولين، لأن هذه المكونات تهيج جلدكِ أكثر، وكذلك الحال مع المنتجات المحتوية على مواد كيميائية سامة.

- احرصي على اتباع نظام غذائي صحي وسليم، فتناولي الأطعمة الطازجة التي تحتوي على المغذيات والفوائد الصحية، ومنها الأطعمة المحتوية على أحماض أوميجا3 الدهنية، والذي يوجد في الأسماك مثل السلمون في بذور الكتان.

- عندما تقومين بإزالة مستحضرات التجميل من على بشرتكِ لا تفعلي ذلك بعنف، بل امسحيها برقة وابتعدي عن فرك بشرتكِ بقوة، لأن ذلك يتسبب في تهيجها أكثر.

- احرصي على استخدام الكريم الواقي من الشمس، لأن به مواد فعالة وعاكسة لأشعتها تعمل على وقاية بشرتكِ وحمايتها، وعندما تخرجين من منزلك احرصي على وضعه على بشرتكِ كل ساعتين، و يجب عليكِ استخدامه في كافة فصول السنة وليس في فصل الصيف فقط.

- قللي من عملية تقشير البشرة، لأن طبيعة جلدكِ رقيقة جدًا ولا تستطيع تحمل بعض منتجات التقشير التي تكون قاسية على جلدكِ في بعض الأحيان، ولذلك فتقشيرها مرة واحدة في الشهر يكفي.
 
(مجلة حياتك)
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