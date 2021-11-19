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© Lebanon24
المرأة
3 طرق طبيعية لتطويل رموشك
Lebanon 24
19-11-2021
|
08:00
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تعد الرموش الأقل كثافة من المشكلات التى تقلل من جمال أى امرأة وتجعلها فى حاجة إلى أن تتغلب عليها بشتى الطرق.
إلا أن هناك 3 طرق يمكن من خلالها لكل امرأة أن تزيد من كثافة رموشها باتباعها كما ذكر موقع "musely" الانجليزى، وهى..
زيت الخروع:
يعتبر استخدام زيت الخروع من أقوى العلاجات لنمو الرموش، بل إنه يستخدم أيضا لزراعة الشعر وكثافة الحاجبين، حيث أنه يحتوى على خصائص مضادة للجراثيم تشجع الشعر على النمو.
ويمكن استخدامه من خلال غسل منطقة العين حتى تصبح نظيفة من أي مكياج، ثم نقوم بوضعه إما بواسطة الأصابع أو قطعة من القطن، وتطبيق جزء خفيف من زيت الخروع على جذور الرموش إلى نهاياتها مع تكرار هذه العملية عدة مرات فى الأسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.
زيت جوز الهند والخزامى:
هذا الخليط المكون من زيت جوز الهند والخزامى أو
اللافندر ضروري للتخلص من جذور الشعر الضارة، كما أنه يساعد بشكل كبير على زيادة نمو الشعر ويعالج تساقطه.
وكل ما تحتاجين إليه هو نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وقطرتين من إلى أربعة من زيت الخزامى، وبعد مزج جوز الهند والخزامى معاً استخدمي إصبعك أو مسحة قطنية لتطبيقه على جذور رموشك وصولاً إلى النهايات.
تدليك الجفون:
يساعد تدليك منطقة الجفون وقرب الرموش على تدفق الدورة الدموية مما يشجع الرموش على النمو، كما أن تدليك فروة الرأس كل ليلة يساعد على زيادة نمو الشعر.
ولكن تأكدي من غسل يديك أولاً لتدليك الجفون بلطف على أن تفعلى ذلك مرة واحدة فى اليوم أو على الأقل عدة مرات فى الأسبوع.
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