5 طرق للتعامل مع فترات اضطراب نوم طفلك

بعد مرور الفترة الأولى من عمر طفلك، قد تظنين أن نومه سينتظم باستمرار، وأنكِ ستنعمين بنوم جيد وليال هادئة، ولكن للأسف هذه فكرة غير واقعية، فالطفل يتعرض لاضطرابات النوم في مراحل نموه المختلفة، وتحدث فترات اضطراب النوم لأسباب مختلفة حسب عمر طفلك، الخبر الجيد أنها فترات مؤقتة، يعود بعدها طفلك إلى النوم المنتظم، كل ما عليكِ هو التحلي بالصبر، والتعامل الصحيح مع فترات اضطراب نوم طفلك.تابعي القراءة لتتعرفي إلى 5 طرق تساعدك في التعامل السليم مع فترات اضطراب نوم طفلك.1- تذكري أن فترات اضطراب نوم طفلك علامة على نموهمرور الطفل بفترات اضطراب النوم أمر طبيعي، كما أنه دليل على نمو الطفل وتطوره، ربما يكون بسبب ظهور الأسنان، أو بداية المشي، أو بداية النطق، أو التدريب على النونية، وغيرها من ظواهر النمو والتطور الجسدي والعقلي، ما يعني أن المعاناة من اضطراب نوم طفلك تحمل وجهاً جيداً، وهو نمو طفلك وتطور مهاراته.2- لا تحاولي إبقاء طفلك مستيقظاً حتى التعببعض الأمهات يعتقدن أن إبقاء الطفل مستيقظاً حتى يصيبه الإنهاك سوف يساعده على النوم بسرعة، لكن هذه فكرة غير صحيحة، فإنهاك الطفل يجعل نومه أصعب. تذكري دائماً قاعدة (النوم يولّد النوم)، لذا ضعي طفلك في الفراش مبكراً قبل موعد نومه الطبيعي خلال فترات اضطراب نومه.3- حافظي على روتين قبل النومكما سبق أن ذكرنا أن اضطراب نوم طفلك يعني مروره بظواهر نمو وتطور، ما يعني الكثير من التغييرات التي يمر بها، لذا حافظي على ثبات روتين نومه، مثل الاستحمام قبل النوم، قراءة قصة، الإضاءة الخافتة، الموسيقى الهادئة، كل هذا يهيئ طفلك للنوم، ويساعده على تخطي فترة اضطراب نومه بأقل الخسائر.4- ضعي طفلك في الفراش وهو لا يزال مستيقظاًهذه قاعدة ثابتة سواء كان طفلك يعاني من اضطراب النوم أو يتمتع بنوم طبيعي، فمن الأفضل أن يتعلم الطفل النوم بمفرده، لأن هذه المهارة تساعده في العودة إلى النوم في حال استيقاظه ليلاً.5- اطلبي المساعدةمن الصعب الحفاظ على طاقتك وصبرك وهدوئك عندما تستمرين بلا نوم لعدة أيام، لذا لا تترددي في طلب المساعدة في رعاية طفلك، من زوجك أو والدتك أو أختك أو صديقتك، حتى تتمكني من النوم عدة ساعات متواصلة، من أجل إعادة شحن طاقتك لمواجهة ليلة أخرى بلا نوم، حتى تمر فترة اضطراب النوم، ويعود طفلك إلى النوم المنتظم.