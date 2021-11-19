مجددا هيفا وهبي تظهر بروب الاستحمام... وهذه المرّة من دبي! (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت بروب الاستحمام، من على شرفة فندق في دبي، بينما كانت تحتسي القهوة.

وعلّقت هيفا على الفيديو قائلة: "أنا عدت".