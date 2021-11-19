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المرأة
مجددا هيفا وهبي تظهر بروب الاستحمام... وهذه المرّة من دبي! (صور)
Lebanon 24
19-11-2021
|
07:02
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نشرت الفنانة هيفا وهبي فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت بروب الاستحمام، من على شرفة فندق في دبي، بينما كانت تحتسي القهوة.
وعلّقت هيفا على الفيديو قائلة: "أنا عدت".
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